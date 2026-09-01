Gobierno entrega 50 camiones para la recogida de basura en varios municipios
La primera fase del programa prioriza territorios donde la acumulación de residuos representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente
El presidente Luis Abinader, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), entregó este martes 50 camiones compactadores a municipios y distritos municipales del país, con el propósito de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para enfrentar la acumulación de residuos sólidos y mejorar la recogida de basura.
La entrega forma parte de un programa mediante el cual el Gobierno adquirirá 100 camiones compactadores, destinados principalmente a territorios con mayores necesidades y limitaciones para disponer de equipos propios para la gestión de residuos.
Durante el acto realizado en el Palacio Nacional, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, explicó que la iniciativa busca atender una de las principales necesidades de los gobiernos locales, al tiempo que contribuye a reducir riesgos para la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.
Bautista García exhortó a los alcaldes y directores distritales que recibieron los equipos a garantizar su adecuado mantenimiento y uso.
Solicitudes de camiones compactadores
El ministro informó que entre 2024 y 2026 el Gobierno recibió unas 240 solicitudes de donación de camiones compactadores por parte de municipios y distritos municipales que requerían fortalecer sus servicios de recogida de basura.La primera entrega corresponde a 50 de esas unidades y permitirá ampliar la capacidad operativa de los ayuntamientos beneficiados.
Los beneficiados
Los equipos serán destinados principalmente a municipios y distritos municipales de Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan.
También están Los Alcarrizos y Pedro Brand, en el Gran Santo Domingo, así como localidades de Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.
Mediante un comunicado, el Gobierno explicó que la distribución responde a la necesidad de apoyar a territorios donde los recursos disponibles no son suficientes para garantizar una adecuada prestación del servicio de recolección de residuos sólidos.
Al acto asistieron, además de Bautista García, los presidentes de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza; de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, Nelson Núñez; y de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José.