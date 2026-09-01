Víctor Enmanuel Cedeño Brea: de regulador financiero a nuevo superintendente de Bancos

Víctor Enmanuel Cedeño Brea, nuevo superintendente de Bancos. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader designó a Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos mediante el Decreto 606-26, del 31 de agosto de 2026.

Cedeño Brea sustituye a Alejandro Fernández Whipple, quien dirigió la institución desde agosto de 2020 y había anunciado que no continuaría por un nuevo período.

La designación apunta a una línea de continuidad dentro de la Superintendencia de Bancos, donde Cedeño Brea se desempeñó entre 2024 y 2026 como asesor general y coordinador técnico.

Anteriormente había trabajado en la misma institución como subgerente de Regulación e Innovación, entre 2020 y 2022, con responsabilidades vinculadas a regulación, registros y autorizaciones, prevención de lavado de activos, sanciones y estudios económicos.

Trayectoria profesional

Su trayectoria dentro del sistema regulatorio también incluye la Superintendencia del Mercado de Valores. En noviembre de 2022 fue designado intendente del Mercado de Valores, la segunda posición ejecutiva de esa institución, cargo que ocupó hasta 2024, cuando regresó a la Superintendencia de Bancos.

Cedeño Brea es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Cuenta con un doctorado europeo en Derecho y Economía cursado en las universidades de Róterdam, Hamburgo y Bolonia, además de una maestría en Derecho y Finanzas de Queen Mary University of London y otra en Derecho Bancario y Regulación Financiera de la London School of Economics.

También posee certificaciones en regulación de riesgos financieros y cumplimiento relacionado con delitos financieros.

Antes de incorporarse al sector público trabajó como consultor para instituciones financieras nacionales e internacionales, principalmente en prevención del lavado de activos, y ha participado como expositor y capacitador en actividades realizadas en América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente y el norte de África.

Su experiencia también incluye la docencia y la investigación. Fue vicerrector de Investigación del Instituto OMG y ha impartido clases en esa institución, la Pucmm y la Universidad Iberoamericana (Unibe), en áreas relacionadas con regulación financiera, análisis económico del derecho y teoría de la regulación.

En 2024 figuró además como miembro del Comité de Políticas Macroprudenciales y Estabilidad Financiera, integrado por funcionarios y técnicos vinculados al sistema financiero dominicano.

Durante su etapa más reciente en la Superintendencia de Bancos participó en discusiones regulatorias relacionadas con la aplicación del valor razonable a determinados instrumentos financieros y el desarrollo de mecanismos de banca abierta.

Su perfil profesional está concentrado en regulación financiera, prevención de delitos financieros, gestión de riesgos, innovación y diseño de políticas públicas para el sector.

A diferencia de otros funcionarios que llegan a puestos de supervisión desde la banca comercial, Cedeño Brea ha desarrollado buena parte de su carrera reciente dentro de los organismos encargados de regular y supervisar el sistema financiero.

La Ley Monetaria y Financiera 183-02 establece que el superintendente de Bancos es designado por el presidente de la República por un período de dos años, con posibilidad de renovación conforme a los requisitos establecidos en la legislación.