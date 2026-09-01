Ministro Magín Díaz juramenta a Enmanuel Cedeño como nuevo superintendente de Bancos

De izquierda a derecha, Enmanuel Cedeño Brea y el ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA. )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, juramentó este martes a Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana.

Cedeño fue designado mediante el Decreto 606-26, emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, en sustitución de Alejandro Fernández W., quien ocupó la posición durante seis años.

El nuevo superintendente ejercerá por un período de dos años, de conformidad con lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera.

Durante el acto de juramentación, el ministro Magín Díaz destacó la preparación y experiencia de Cedeño, así como su trayectoria en regulación y supervisión financiera, aspectos que fueron ponderados por el presidente Luis Abinader para su elección.

"Enmanuel Cedeño Brea cuenta con una sólida formación y una amplia experiencia en regulación, supervisión, economía, finanzas y gestión de riesgos. Confiamos en que su conocimiento del sistema financiero y su compromiso con el fortalecimiento institucional contribuirán a seguir consolidando un sistema bancario robusto, moderno y capaz de responder a los desafíos del país", expresó Díaz.

Asimismo, el ministro resaltó el desempeño de Alejandro Fernández W. al frente de la institución, al señalar que durante su gestión la Superintendencia de Bancos registró avances en materia de profesionalización, digitalización y capacidad operativa.

De acuerdo con una nota de prensa, tras ser juramentado, Cedeño Brea manifestó su compromiso con dar continuidad al plan estratégico de la Superintendencia de Bancos (SB), con énfasis en el fortalecimiento institucional, la supervisión basada en riesgos y la innovación regulatoria.

Perfil y trayectoria

Cedeño es abogado de profesión y cuenta con especialización en economía y finanzas. Además, posee una amplia trayectoria en regulación financiera, supervisión prudencial, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Antes de su designación, se desempeñaba como asesor principal y coordinador técnico de la Superintendencia de Bancos.

Previamente, ocupó el cargo de subgerente de Regulación e Innovación de esa institución, donde tuvo bajo su responsabilidad áreas relacionadas con regulación, supervisión contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), innovación e inclusión financiera, investigación económica, registro y licencias, y sanciones administrativas.

Asimismo, fue intendente del Mercado de Valores entre 2022 y 2024 y se ha desempeñado como asesor de diversas entidades financieras.

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