Cómo el Gobierno pretende conectar Punta Cana y Montecristi sin detenerse en semáforos

La autovía del Este es una de las principales vías que conectan Santo Domingo con Punta Cana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Uno de los nuevos proyectos del Gobierno en materia de infraestructura es lograr que los conductores puedan atravesar la capital sin detenerse en un semáforo.

La idea es que una persona pueda viajar desde una localidad como Punta Cana, ubicada en la región Este, hasta Montecristi, situada en el noroeste, sin pararse en un punto semafórico.

Para alcanzar la meta, las autoridades también plantean construir una serie de elevados y pasos a desnivel, circunvalaciones y ampliaciones de carreteras, así como eliminar cruces a nivel, con el propósito de circular por las principales vías del país con menos interrupciones.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explicó que el propósito es eliminar los semáforos en las principales rutas de salida y conexión de Santo Domingo y enlazarlas con las vías que conducen hacia el norte, el este y el sur.

"Del Cibao al sur vamos a tener tres entradas a la capital", expresó el funcionario, al participar durante La Agenda Semanal, celebrada ayer, lunes, encabezada por el presidente Luis Abinader.

En ese sentido, destacó que trabajan en obras de conexión vial en el extremo oriental del país. Entre ellos, figura una intervención en La Otra Banda, en la provincia La Altagracia, donde actualmente se producen grandes taponamientos.

Estrella explicó que se construye una circunvalación en esa zona, con el objetivo de evitar que el tránsito tenga que atravesar los puntos urbanos que actualmente generan congestionamientos.

La obra también busca beneficiar a los trabajadores que se desplazan diariamente desde Higüey hacia Bávaro y Punta Cana, para reducir la presión sobre las vías existentes.

De Santo Domingo hacia el norte

El Ministerio de Obras Públicas también proyecta construir tres elevados en la entrada de la autopista Duarte, específicamente en los kilómetros 28, 22 y 17.

Según Estrella, el elevado del kilómetro 28 ya fue adjudicado y se trabaja en el proceso de expropiaciones, mientras que el correspondiente al kilómetro 22 se encuentra en proceso de adjudicación.

El elevado del kilómetro 17 también fue llevado a licitación a través de RD Vial.

La intención es eliminar los puntos semafóricos que actualmente afectan la circulación hacia la región Norte.

Menos cruces

Otro de los componentes del proyecto es el de reorganizar los retornos y cruces existentes en la autopista Duarte.

Estrella explicó que Obras Públicas trabaja en el cierre de numerosos cruces que representan puntos de riesgo para los conductores y en la habilitación de retornos controlados.

Según el ministro, existen más de un centenar de cruces a lo largo de la autopista Duarte que deberán ser reorganizados.

"Cada uno de esos cruces representa una peligrosidad y era donde había más accidentes. Nosotros pensamos disminuir bastante los accidentes en la autopista", precisó el presidente Abinader.

La circunvalación de Navarrete será clave

Para continuar el recorrido hacia Montecristi y el resto de la Línea Noroeste, una de las obras fundamentales será la circunvalación de Navarrete. El proyecto busca sacar de la zona urbana parte del tránsito que actualmente atraviesa ese municipio y que genera importantes congestionamientos. Estrella explicó que la obra no está concebida únicamente para beneficiar a Navarrete, sino para mejorar la conexión de las cuatro provincias de la Línea Noroeste. También será una ruta importante ante el desarrollo del puerto de Manzanillo. De acuerdo con el ministro, la nueva terminal portuaria se convertirá en una vía de salida para parte de las mercancías producidas en la zona norte hacia Estados Unidos, lo que reducirá el recorrido terrestre que actualmente deben realizar esas cargas.A pesar de las expectativas que generó el anuncio de la eliminación de los semáforos, aún no existe una fecha definida para hacer realidad esta meta.