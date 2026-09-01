Abinader llama a actuar con integridad y ética en segunda graduación de Gestión Pública y Gobernanza

Egresados de la segunda cohorte de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza del INAP y la UASD, este primero de septiembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

Dos años después de la apertura de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentaron a la sociedad su segunda cohorte de egresados.

De acuerdo con el Departamento de Registro de la Primada de América, 184 servidores públicos culminaron los estudios del programa en las menciones de Finanzas Públicas, Recursos Humanos, Gestión y Evaluación de Proyectos Públicos e Innovación y Transformación Digital.

La ceremonia se celebró este martes en el Aula Magna de la UASD y fue encabezada por el presidente Luis Abinader, el rector Jorge Asjana y el director general del INAP, Gregorio Montero.

Integridad y ética

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de extender la capacitación de los servidores públicos a todo el territorio nacional y valoró que la promoción de la maestría esté integrada por funcionarios procedentes de distintas regiones del país.

Asimismo, anunció que, a finales de año, se incorporará otra promoción de 500 servidores públicos que comenzarán su proceso de formación.

En su exhortación a los egresados, el gobernante indicó: "Sin la integridad o la ética, nada que hayan aprendido les va a servir. Esa es la primera virtud y la primera condición que tienen que aplicar cuando tomen estos nuevos conocimientos y los apliquen".

Abinader felicitó a los graduados por haber decidido dar un paso adicional en su preparación y especialización en áreas relevantes para el funcionamiento y la modernización de la administración pública.

Primera cohorte

Esta graduación se produce seis meses después de la primera promoción de servidores públicos de esta maestría.

El pasado 3 de marzo, el INAP y la UASD graduaron a 199 servidores públicos de 76 instituciones del Estado dominicano. De los graduados, 122 eran mujeres y 77 eran hombres.

La maestría comenzó con 368 inscritos en su primera convocatoria.

En esa ocasión, la cohorte estuvo integrada por 45 egresados de Gestión de Finanzas Públicas, 64 de Gestión y Evaluación de Proyectos, 46 de Innovación y Transformación Digital y 44 de Gestión de Recursos Humanos.