Abinader fija como meta entregar el 80 % de las obras antes de concluir su mandato

De frente, Hostos Rizik, Wellington Arnaud, Eduardo Estrella y Aníbal de Castro; en el centro, Luis Abinader y, de espaldas, Roberto Cavada, Millizen Uribe, Jean Luis Rodríguez, Felipe Suberví y Jhael Isa durante LA Agenda Semanal. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente y su equipo de infraestructura vial y conectividad nacional pasaron balance ayer lunes a las principales obras de infraestructura ejecutadas y en marcha durante sus dos gestiones y Luis Abinader fijó como meta entregar el 80 % de los proyectos pendientes antes del 16 de agosto de 2028, cuando concluirá su mandato.

La revisión abarcó carreteras, transporte masivo, viviendas, acueductos y sistemas de saneamiento. Durante LA Agenda Semanal, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, destacó los proyectos destinados a mejorar los accesos al Gran Santo Domingo. Entre ellos citó la intervención de la avenida Isabel Aguiar, la conexión soterrada entre la Plaza de la Bandera y la avenida Luperón, y la prolongación de la avenida Ecológica hasta enlazarla con el puente de Caucedo.

También mencionó las obras en la entrada de la autopista Duarte por el kilómetro 9 y el plan para construir elevados en los kilómetros 28, 22 y 17. Según explicó, una de las metas del Gobierno es que los conductores puedan atravesar la capital sin detenerse en semáforos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/ca7b01b0-0a4a-491c-ad27-5be816a92d28-1f71f081.jpg El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Estrella informó, además, que el puente flotante sobre el río Ozama será sustituido por una estructura basculante que será adjudicada esta semana. Obras Públicas tiene en ejecución 957 kilómetros de carreteras y prevé entregar 141 kilómetros durante los próximos tres meses.

En lo que fue la segunda edición de LA Agenda Semanal, Abinader y sus funcionarios también resaltaron que preparan estudios para reparaciones de los puentes Duarte, Juan Bosch, Hermanos Patiño y el puente de San Pedro de Macorís, a fin de extender su vida útil por varias décadas.

Obras del transporte

En materia de transporte, el Gobierno proyecta ampliar de 35 a 73 kilómetros la red nacional de movilidad masiva mediante la expansión del Metro de Santo Domingo, nuevos teleféricos y la entrada en operación del monorriel de Santiago, informó el director de la Opret, Jhael Isa.

Los proyectos en ejecución añadirán 38 kilómetros a la red existente. Entre las principales obras pendientes figura el Monorriel de Santiago, con una extensión aproximada de 13 kilómetros y 14 estaciones. Se prevé que el sistema de transporte esté en operación para fin de año ya que se está en la etapa final de la construcción de los pilares.

En cuanto al Gran Santo Domingo, el propósito del Gobierno es que todas las entradas a la capital cuenten con una conexión al sistema de transporte colectivo.

Se busca mejorar la circulación en el núcleo urbano ya que los visitantes podrían dejar los automotores en los puntos de ingreso a la ciudad y utilizar los medios masivos de locomoción.

Las inversiones de RD Vial

El director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, señaló que las inversiones realizadas con recursos de la entidad desde 2021 ascienden a 70,000 millones de pesos. Solo entre enero y agosto de 2026, agregó, se desembolsaron 16,000 millones de pesos.

De paso, anunció la modernización del cobro en los peajes con el inicio de una prueba con equipo electrónico en Las Américas.

El acueducto de Verón- Punta Cana

Abinader explicó que el acueducto de Punta Cana contempla una intervención integral para dotar de agua potable y alcantarillado sanitario a Verón-Punta Cana, con una inversión estimada en 400 millones de dólares.

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, indicó que el proyecto ya fue aprobado por el Congreso Nacional y se encuentra en la fase de precalificación de las empresas interesadas en ejecutarlo. Forma parte de un gran proyecto costero de tratamiento de aguas residuales en todo el este del país.

Respuesta al trabajo de Diario Libre

Al responder a un trabajo de Diario Libre sobre las plantas de tratamiento del Gran Santo Domingo, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Fellito Suberví, informó que la institución prepara las licitaciones para construir las plantas de Hato Nuevo, Caballona, Lotes y Servicios y Villa Liberación. Igualmente, se está en vías de recuperar varias plantas de tratamiento de aguas negras, abandonadas desde hace años.

Suberví también añadió que una planta ubicada en Los Tres Brazos será licitada la próxima semana.

Entregará el 80 % antes de irse El mandatario resaltó que su administración ha dado continuidad a proyectos iniciados por gobiernos anteriores. "Yo he terminado obras que empezó Balaguer, que empezó Hipólito. Estamos terminando un hospital en Paraíso, en Barahona, que empezó Hipólito y no lo continuaron. Obras que empezó Leonel y no las terminaron, y obras que, obviamente, ya tenía el presidente Danilo y que yo tenía que terminar", expresó. Abinader reiteró que planea entregar el 80 % de las obras antes del 16 de agosto de 2028. Entre los proyectos citados figuran las circunvalaciones de Moca, Nagua y San Francisco de Macorís; la carretera Constanza-La Culata, y la ruta Cabral-Polo-Enriquillo, concebida como una segunda vía de acceso a Pedernales.