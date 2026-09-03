Abinader: "Fuerzas Armadas están más preparadas y equipadas que en 2020"

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que en la actualidad existen unas Fuerzas Armadas mejor preparadas y equipadas que las que encontró en 2020, al resaltar las transformaciones que, según afirmó, se han producido durante su gestión.

"Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas con mejor infraestructura, con mejor equipamiento y con unas fuerzas entrenadas de élite. Por eso digo que el avance que hemos tenido en estos seis años ha sido tremendo", afirmó el jefe de Estado.

El país no solo compra, también produce y exporta. El presidente expresó que estos cambios se reflejan en que el país ya no se limita a importar equipos militares, sino que ahora produce parte de su propia maquinaria militar y también exporta a otros países.

"Nuestro país ha pasado a otro nivel: ya no somos meros compradores de equipos militares, sino que ya estamos en proceso de vender y exportar drones, a Furia e incluso también las ambulancias que hace la industria militar hoy", indicó Abinader.

El mandatario comentó que no existe ningún país fuerte o seguro sin contar con unas Fuerzas Armadas sólidas y preparadas.

Reconocimiento a los soldados

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario este jueves en el Palacio Nacional, durante el reconocimiento a los soldados dominicanos que obtuvieron el primer lugar en la competencia internacional "Fuerzas Comando 2026", celebrada en Paraguay en agosto pasado.

Durante el acto también intervino el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, quien expresó que los soldados ganadores son un ejemplo de la preparación constante y de la calidad humana y profesional que se está formando en las Fuerzas Armadas dominicanas.

"Este triunfo es la expresión concreta de lo que podemos alcanzar cuando combinamos disciplina, entrenamiento, trabajo en equipo, liderazgo, sacrificio y voluntad de vencer, junto con un cuerpo de instructores que aporta sus experiencias", comentó el ministro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-10856-pm-a682d81c.jpeg Acto de reconocimiento a soldados dominicanos. (ESTARLIN ROSA)

Primer campeonato en la historia del país

Tanto el presidente Abinader como el ministro Fernández Onofre coincidieron en destacar que es la primera vez que el país gana una edición de esta exigente competencia, que tiene 22 años de existencia y en la que participan 17 países del continente americano.

El presidente destacó que República Dominicana quedó por encima de países como Estados Unidos y Colombia, naciones que han ganado en reiteradas ediciones anteriores, lo cual, según afirmó, evidencia el desarrollo que ha tenido el Ejército dominicano.

"Estamos hablando —para los que no conocen estos términos— de las fuerzas de comando. Se compitió con las fuerzas élites de las Fuerzas Armadas de todos los países de América, incluyendo Estados Unidos", resaltó Abinader.

Sobre la competencia, Fuerzas Comando es un ejercicio y torneo militar de operaciones especiales considerado uno de los más importantes del continente americano. Es auspiciado anualmente por el Comando Sur de los Estados Unidos (U.S. Southern Command), en conjunto con un país anfitrión de la región.

El evento reúne a unidades de élite militares y policiales de aproximadamente 17 naciones del hemisferio occidental, con el objetivo de medir sus capacidades operacionales bajo condiciones extremas de estrés y fatiga.