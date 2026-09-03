Abinader ordena publicar las auditorías de la Contraloría a partir de octubre

Luis Abinader, presidente de la República ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader anunció la noche de este jueves que, a partir del próximo 1 de octubre, comenzarán a publicarse los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a distintas instituciones públicas, decisión que se produce días después de que Diario Libre revelara que estos informes permanecían sin acceso público.

En una pequeña nota, Abinader informó que los documentos correspondientes a los primeros cuatro años de su gestión, entre agosto de 2020 y agosto de 2024, serán divulgados de manera progresiva, a medida que la Contraloría concluya y remita los informes.

Hace unos días, este medio publicó que la Contraloría se había negado a entregar auditorías solicitadas y sostenía que no tenía la obligación legal de hacer públicos esos informes. La institución indicó que los resultados permanecían a la espera de ser oficializados por el Poder Ejecutivo.

Entrega será gradual

El mandatario explicó que la publicación de los informes se hará de forma gradual, conforme avance el trabajo de la Contraloría. Estas auditorías corresponden al sistema de control interno del Gobierno y son independientes de las fiscalizaciones que pueda realizar la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Abinader sostuvo que la decisión de divulgar los resultados forma parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

La disposición también retoma una política que el propio Gobierno había anunciado al inicio de la gestión. En 2020, Abinader ordenó auditar las instituciones públicas para revisar la administración de la gestión anterior y, en 2022, dispuso auditorías a funcionarios de su propio Gobierno. Según había informado entonces, los resultados serían dados a conocer a la población.

Con el anuncio del presidente, el Poder Ejecutivo asumiría ahora la decisión de hacer públicos estos informes, despejando el punto que la propia Contraloría había señalado como condición para su divulgación.

Abinader consideró que la publicación de las auditorías contribuirá a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio democrático en la República Dominicana.