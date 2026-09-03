La embajadora alterna de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Idalia Castellanos, reiteró este jueves que la situación de Haití debe continuar siendo una prioridad de primer orden para la organización y que es indispensable acelerar los esfuerzos internacionales.

La diplomática manifestó que, aunque "República Dominicana ha sostenido consistentemente que la solución a la crisis haitiana corresponde en primer lugar a los propios haitianos", la comunidad internacional debe reconocer que la magnitud de los actuales desafíos en ese país exige compromiso, coordinación y capacidad de cumplir las responsabilidades asumidas.

Durante su intervención en la reunión ordinaria de la OEA, la funcionaria indicó que Haití se encuentra en un momento determinante, y aseguró que la delegación dominicana comparte plenamente la conclusión expuesta por el secretario general de la organización, de que la seguridad y la celebración de las elecciones creíbles constituyen prioridades inmediatas y están íntimamente relacionadas.

"Sin condiciones mínimas de seguridad, será extremadamente difícil avanzar de manera sostenible hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática y de autoridades legítimamente electas" Ana Idalia Castellanos Embajadora alterna de RD ante la OEA “

Castellanos consideró indispensable acelerar los esfuerzos destinados al fortalecimiento de la Policía Nacional de Haití y asegurar que la fuerza de supresión de pandillas cuente efectivamente con el personal, los recursos financieros, el equipamiento, la logística y las capacidades operativas necesarias para cumplir su mandato y producir resultados tangibles sobre el terreno.

"En este momento, lo que se requiere es mayor capacidad de ejecución y coordinación, teniendo presente la urgencia que esta situación amerita. Los compromisos asumidos deben traducirse oportunamente en recursos, capacidades y acciones concretas", precisó.

Apoyo dominicano

Valoró los esfuerzos que realizan el Consejo Electoral Provisional, la Oficina Nacional de Identificación y las demás instituciones haitianas para avanzar en la organización del proceso electoral.

"República Dominicana continuará apoyando en apego al respeto de nuestra soberanía nacional, todos los esfuerzos serios, coordinados y sostenibles que contribuyan al restablecimiento de la seguridad, la institucionalidad democrática y las condiciones necesarias para que el pueblo haitiano pueda construir un futuro de paz, estabilidad y desarrollo", reiteró.