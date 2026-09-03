Paliza dice que las auditorías se publicarán "en el momento que lo entiendan oportuno"

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ( CEDIDAS POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, defendió este jueves la política de publicación de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y aseguró que estos informes "se han ido publicando a través del tiempo". El funcionario dijo esperar que la institución continúe divulgándolos "en el momento que lo entiendan oportuno".

La declaración se produce en momentos en que la Contraloría sostiene que la Ley 10-07, que regula el Sistema Nacional de Control Interno, no establece la obligación de publicar automáticamente sus informes de auditoría interna una vez concluidos.

La institución también ha remitido al Poder Ejecutivo la decisión sobre la oficialización y publicación de estos documentos.

La posición contrasta con el discurso que mantuvo el Gobierno durante sus primeros años. En 2023, el presidente Luis Abinader aseguró que había ordenado la publicación de las auditorías realizadas por la Contraloría y llegó a anunciar que 90 informes serían publicados en las dos semanas siguientes. Esa publicación masiva no se produjo.

El mandatario había planteado la divulgación de estos informes como parte de las medidas de transparencia y rendición de cuentas de su administración.

Sin embargo, con el paso de los años la publicación perdió el ritmo anunciado y la Contraloría sostiene ahora que no tiene una obligación legal de hacer públicos sus informes de manera automática.

En cifras

La diferencia entre el volumen de auditorías realizadas y las que están disponibles para consulta pública también evidencia el cambio.

Solo entre 2023 y 2025 la Contraloría realizó 390 auditorías, mientras que actualmente figuran 38 auditorías publicadas en su portal durante los seis años que lleva el Gobierno de Abinader. De estas, apenas tres corresponden a 2026.

Declaraciones de Paliza

Consultado sobre la falta de publicación de una mayor cantidad de informes, Paliza sostuvo que no existe un motivo de preocupación y resaltó el hecho de que la Contraloría esté realizando auditorías a las instituciones públicas.

"Se hace con una intención más preventiva que una con la intención de corregir post un evento o post un error que no sea el adecuado", explicó el funcionario.

Según Paliza, las auditorías de gestión buscan fortalecer la administración pública, establecer controles y promover mejores prácticas en las instituciones gubernamentales.

"Yo mismo como funcionario público, algunas auditorías de las instituciones que he estado vinculadas han sido publicadas y espero que en el momento que lo entiendan oportuno puedan seguir publicando otras auditorías en el tiempo", afirmó.

El ministro concluyó restando importancia a la falta de divulgación de los informes. Sostuvo: "no hay ningún elemento ahí que deba de preocupar, sino de celebrar el hecho de que por fin se están haciendo auditorías en República Dominicana".

La declaración de Paliza no explica, sin embargo, qué ocurrió con el compromiso asumido por Abinader en 2023 de publicar 90 auditorías en un plazo de dos semanas ni por qué, tres años después, la Contraloría mantiene cientos de informes fuera del acceso público.

La institución ha argumentado que sus auditorías internas tienen como finalidad principal contribuir a que las entidades auditadas corrijan situaciones detectadas y mejoren sus procesos, y que la Ley 10-07 establece entre sus atribuciones emitir los informes y remitirlos al Poder Ejecutivo y a las entidades correspondientes, pero no establece expresamente su publicación automática.