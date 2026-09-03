Supérate suma siete provincias a su red de servicios de cuidados

Acto de graduación de más de 200 personas cuidadoras de personas adultas mayores en el Gran Santo Domingo. ( CEDIDA POR SUPÉRATE. )

La Dirección de Desarrollo Social de Supérate informó este miércoles que trabaja en la ampliación de los servicios de cuidados hacia San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Monseñor Nouel, Pedernales, Dajabón y Santo Domingo Norte, como parte de la implementación de la Política Nacional de Cuidados.

Según la institución, en estos territorios hay unas 4,970 personas envejecientes en situación de vulnerabilidad y con niveles de dependencia moderada o severa que podrían beneficiarse de estos servicios.

Como parte del proceso de expansión, Supérate indicó que ha realizado jornadas de coordinación interinstitucional, capacitaciones, sensibilizaciones, identificación de potenciales personas cuidadoras y levantamiento de información sobre los niveles de dependencia en los hogares.

Medidas anunciadas

La primera etapa de la política se inició en Azua y Santo Domingo Este, donde ya hay personas contratadas para brindar servicios de cuidados domiciliarios a adultos mayores.

Supérate informó además que recientemente contrató 100 personas cuidadoras, con lo que eleva a 243 el total de personas incorporadas al programa. La institución prevé sumar unas 450 cuidadoras más en los próximos meses, quienes ofrecerán entre tres y seis horas de servicio en diferentes hogares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-10548-pm-c7b5009e.jpeg Mesa local en Santo Domingo Este. (CEDIDA POR SUPÉRATE.)

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, afirmó que el establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados constituye uno de los principales objetivos de la actual gestión de Gobierno, al considerar estos servicios parte del sistema de protección social.

Reacción oficial

Jiménez sostuvo que la política busca garantizar el derecho de las personas que requieren cuidados y, al mismo tiempo, reconocer la labor de quienes realizan estas tareas mediante condiciones de trabajo dignas y una remuneración justa.

La funcionaria también llamó a que las iniciativas legislativas que cursan en el Congreso Nacional permitan establecer un marco normativo que responda a las necesidades de las personas en situación de dependencia y reconozca el trabajo de cuidados.