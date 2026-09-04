El Gobierno inicia la ampliación del acueducto Baitoa-Tavera

Autoridades durante el acto en el que dieron el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de la obra ( CEDIDA DE DIARIO LIBRE )

El Gobierno dejó iniciados este viernes los trabajos de ampliación del acueducto múltiple Baitoa-Tavera, una obra esperada durante más de cinco décadas por los residentes de comunidades de las provincias Santiago y La Vega.

Los trabajos del sistema cuentan con una inversión estimada de 995,035,756.59 pesos.

El primer palazo fue dado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, quien aseguró que el proyecto permitirá avanzar hacia una solución definitiva al suministro de agua potable en el municipio de Baitoa y el distrito municipal de Tavera.

El funcionario garantiza que no se quedará ningún sector de ambas localidades sin el suministro del líquido.

Explicó que la obra forma parte de las acciones impulsadas por el presidente Luis Abinader para fortalecer la infraestructura de agua potable y garantizar un servicio con mayor cantidad, calidad y presión en los hogares.

Una lucha de décadas

Al bendecir el acto, el sacerdote católico José Olivo destacó la importancia de la obra para las comunidades.

Recordó las luchas emprendidas durante décadas para lograr una solución al problema del agua potable.

Los comunitarios de Baitoa y Tavera han reclamado el servicio durante más de 40 años, mediante marchas, protestas y otras acciones.

El religioso pidió a las autoridades y a los responsables de la obra mantener presentes las necesidades y esperanzas de los habitantes de ambas comunidades.

Los residentes expresaron satisfacción por el inicio de los trabajos. Consideraron que la infraestructura representa una esperanza para mejorar las condiciones de vida de las familias que durante años han enfrentado dificultades para acceder al agua potable.

Detalles de la obra

El proyecto beneficiará directamente a 35,139 habitantes y contempla la construcción de una planta potabilizadora de filtración rápida, con capacidad para producir 100 litros de agua por segundo.

También incluye la instalación de una línea matriz, estaciones de bombeo, ampliación de las redes de distribución, una estación de relevo y líneas de impulso de agua cruda.

Además, serán colocados 143.51 kilómetros de tuberías y construidos tres nuevos depósitos reguladores con capacidades de 2,800, 500 y 800 metros cúbicos.

Localidades impactadas

Entre las comunidades beneficiadas figuran Baitoa, La Lima, Los Ranchos de Tavera, Jobo, Mamey, El Morro, Loma del Coco, Guardarraya, El Desecho, El Laurel, La Brusca, La Loma, La Estancia, Ceiba Gorda, La Jina Hueca, La Capilla, Loma Quemada, Arroyo Arriba, Conuco Viejo, La Cigua, La Sabana, La Llanada, La Jagüita, Jagua Gorda, Kilómetro 5, San José, Mocán, Kilómetro 6 y Jagüey.