Gobierno inaugura carretera de Boca de Chavón y ejecuta nuevas obras viales en La Altagracia

Una de las obras inauguradas por el Gobierno en La Altagracia ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

El Gobierno inauguró la carretera de acceso a Boca de Chavón y las obras de infraestructura vial ejecutadas en el sector San Pedro de Higüey, proyectos que buscan mejorar la movilidad, reducir los efectos de las inundaciones y generar mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades de la provincia La Altagracia.

La carretera de Boca de Chavón tiene una extensión de 5.50 kilómetros y conecta esta comunidad con la Autopista del Coral, facilitando el desplazamiento hacia San Rafael de Yuma, Bayahíbe, La Romana e Higüey.

La intervención incluyó aproximadamente dos kilómetros de calles asfaltadas dentro de Boca de Chavón, además de la construcción de aceras, contenes, canaletas, imbornales, luces de alcantarillas y señalización horizontal y vertical.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la carretera de Boca de Chavón responde a una necesidad que los residentes de la comunidad habían planteado durante décadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-171702-28411e97.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el acto. (DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA)

Explicó que las condiciones anteriores de la vía dificultaban el acceso al poblado, especialmente durante los períodos de lluvia, lo que afectaba la movilidad de los residentes y las actividades productivas, particularmente la pesca, una de las principales fuentes de sustento de la comunidad.

Estrella señaló que la nueva carretera permitirá mejorar la conexión de Boca de Chavón con otras zonas de la provincia y facilitará el desplazamiento de residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes.

El funcionario informó que el Ministerio de Obras Públicas mantiene en ejecución diversos proyectos en La Altagracia, entre ellos la ampliación a cuatro vías de la carretera Macao-Bávaro-Ubero Alto, la circunvalación de La Otra Banda y la construcción de muros de gaviones para proteger las riberas y zonas vulnerables.

Indicó que cuatro contratistas trabajan simultáneamente en los muros de gaviones y que los proyectos tienen fechas de terminación escalonadas entre marzo y junio.

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Asimismo, anunció la construcción y terminación de varias carreteras que, en conjunto, representan más de 20 kilómetros, además de la continuidad de los programas de asfaltado, bacheo y pavimentación en diferentes comunidades de la provincia.

Estrella agregó que se trabaja en la rehabilitación de la Autovía del Coral, la entrada a Bayahíbe y la vía que comunica la Autovía del Coral con Boca de Chavón, cuya terminación está prevista para mediados de año.

Las obras fueron entregadas durante una jornada encabezada por el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; la gobernadora de La Altagracia, Daysi De Óleo; el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), autoridades municipales, representantes comunitarios y funcionarios.

Reacciones locales

El ministro aseguró que los proyectos forman parte de un proceso de intervención progresiva de La Altagracia y que el Gobierno continuará atendiendo las necesidades pendientes en materia de infraestructura vial.

La gobernadora de La Altagracia, Daysi De Óleo, afirmó que la provincia celebra la entrega de las obras y resaltó el impacto que tendrá la nueva carretera en la vida cotidiana de los residentes de Boca de Chavón.

De Óleo manifestó que la vía permitirá a las familias desplazarse de manera más segura y facilitará el acceso de niños y jóvenes a los centros educativos.

"Hoy La Altagracia está de fiesta, porque no solo estamos inaugurando una carretera, estamos inaugurando dignidad para nuestra gente y para nuestra comunidad", expresó.

La gobernadora agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro Eduardo Estrella, así como a los comunitarios de Boca de Chavón, por la perseverancia para lograr una obra que, según indicó, fue esperada durante más de 50 años.

De Óleo destacó el potencial turístico de Boca de Chavón debido a sus paisajes naturales, su tradición pesquera y su ubicación estratégica en la desembocadura del río Chavón.

"Esta carretera es de ustedes. Cuídenla, protéjanla y que sirva para el desarrollo del futuro de sus comunidades", manifestó.

La funcionaria también resaltó las obras ejecutadas en el sector San Pedro de Higüey, donde fueron asfaltados 2.62 kilómetros de calles y se construyó un sistema de drenaje pluvial compuesto por 62 imbornales, además de un puente de drenaje, badenes y nueva señalización horizontal y vertical.

Explicó que la intervención responde a los problemas de inundaciones que durante años afectaron al sector y dificultaban el desplazamiento de los residentes, particularmente de los estudiantes.

De acuerdo con testimonios de los comunitarios, durante los períodos de lluvia las calles se convertían en zonas intransitables, lo que impedía que los niños pudieran llegar con facilidad a la Escuela Eligio Guerrero. Con las obras de asfaltado y drenaje, la comunidad cuenta ahora con mejores condiciones para el tránsito y el acceso a los servicios.

El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) calificó la carretera de Boca de Chavón como una obra necesaria y largamente esperada por los habitantes de la zona.

Duluc afirmó que una carretera no representa únicamente una vía de comunicación, sino también seguridad, ahorro de tiempo y mejores posibilidades de acceso a servicios esenciales.

Señaló que la nueva infraestructura facilitará el traslado hacia centros de salud, escuelas, lugares de trabajo y mercados, además de mejorar la integración de Boca de Chavón con la Autovía del Coral y otros puntos de la provincia.

Impacto en comunidades

Duluc sostuvo que el desarrollo de La Altagracia no debe concentrarse exclusivamente en los grandes polos turísticos, sino extenderse a las comunidades rurales, los productores, trabajadores y familias que durante años han reclamado mejores condiciones de infraestructura.

"El desarrollo de La Altagracia no puede limitarse únicamente a sus grandes polos turísticos", afirmó.

El legislador exhortó a los residentes de Boca de Chavón a cuidar la carretera y contribuir a su preservación, al considerar que la obra puede convertirse en una vía para impulsar el turismo, el empleo, las actividades productivas y nuevas oportunidades para la población.

La carretera de Boca de Chavón mejora la conexión de esta comunidad con la red vial de La Altagracia y elimina las dificultades que durante años provocaron el polvo, el lodo y las malas condiciones de la vía. La obra favorece la movilidad de los residentes y puede contribuir al crecimiento de las actividades pesqueras y turísticas.

En el sector San Pedro de Higüey, el asfaltado y el sistema de drenaje permitirán reducir los efectos de las lluvias, mejorar el tránsito y facilitar el acceso de estudiantes y familias a los servicios básicos.

Las autoridades destacaron que el mantenimiento y cuidado de estas infraestructuras será fundamental para preservar sus beneficios y garantizar que las obras contribuyan al desarrollo de La Altagracia a largo plazo.

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