Presidente Abinader: "Los títulos del Gobierno son para la gente que ha vivido ahí"

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de títulos en el sector Santa Rosa, en Los Alcarrizos. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la entrega de certificados de títulos de propiedad a familias del proyecto Santa Rosa, en Los Alcarrizos, y aseguró que su Gobierno continuará el proceso de regularización de terrenos estatales para garantizar seguridad jurídica y oportunidades económicas a miles de dominicanos.

El proyecto contempla un total de 2,764 certificados de títulos de propiedad para residentes de los sectores Progreso I y II, La Esperanza, La Unión y El Tamarindo.

Durante el acto, el mandatario destacó que la titulación tiene importancia económica, social y para la tranquilidad de las familias, razón por la que, aseguró, el Gobierno ha mantenido como una prioridad la regularización de terrenos.

"Desde que llegamos al Gobierno nos hemos empeñado en ese trabajo", expresó Abinader, al reconocer que los procesos legales, técnicos y de la jurisdicción inmobiliaria requieren tiempo y el cumplimiento de diversos procedimientos.

El presidente aseguró que mantiene un seguimiento constante a los procesos de titulación y reveló que conversa semanalmente con las autoridades responsables para acelerar la entrega de los certificados.

Los comunitarios Joel Martínez, Julissa Soriano, Maximiliano Hidalgo y Pablo Sánchez fueron los primeros en subir a la tarima a recibir sus títulos.

Prohibió venta de títulos del CEA

Abinader dijo que prohibió la venta de terrenos pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), al señalar que en el pasado algunas personas adquirían terrenos para luego reclamar pagos a las familias que los ocupaban.

"Prohibí la venta de títulos del CEA, porque lo que pasaba también era que muchos vivos los compraban para después ir a cobrar a ustedes, ir a cobrar el título", expresó.

El mandatario aseguró que esa práctica no continuará durante su gestión y sostuvo que los títulos de propiedad deben ser entregados directamente a las personas que han vivido durante años en los terrenos.

"Los títulos del Gobierno son para la gente que ha vivido ahí", manifestó.

Piden ayuda para completar entregas pendientes

Durante su discurso, Abinader también hizo un llamado a líderes comunitarios, representantes religiosos y presidentes de juntas de vecinos para ayudar a resolver situaciones familiares que impiden la entrega de algunos títulos.

Detalló que este es el principal motivo por el que este sábado se entregaron solo 1,710 títulos de los 2,764 correspondientes a la zona.

Explicó que existen casos en los que los familiares no se han puesto de acuerdo sobre a nombre de quién debe ser emitido el certificado o en los que algunos de los propietarios se encuentran fuera del país.

"No queremos tener títulos en la bóveda allá en el Palacio Nacional, los queremos en las manos de las familias", expresó.

Más de 20,000 títulos en Los Alcarrizos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-23920-pm-739c6d54.jpeg Joel Martínez al momento de revibir su título en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, informó que con la entrega realizada este sábado se superarán los 20,000 certificados de títulos otorgados en el municipio de Los Alcarrizos.

Según comentó, antes de esta jornada se habían entregado 17,661 certificados de títulos en esa demarcación.





Méndez aseguró que los trabajos de titulación continuarán en el municipio y anunció que próximamente se prevé regresar para entregar alrededor de 1,800 títulos de propiedad correspondientes al proyecto Buenas Noches.

El funcionario explicó que la UTECT, en coordinación con el Consejo Estatal del Azúcar, intervino la parcela 10 del Distrito Catastral número 31, abarcando un área de 473,476.39 metros cuadrados.

Según dijo, el proceso de titulación representa un ahorro de 221 millones de pesos para las familias beneficiadas, debido a que el Gobierno asumió los costos de los procedimientos necesarios para obtener los certificados de propiedad.

"Es la cantidad que tenían que reunir todos ustedes para hacer posible de manera privada realizar esta titulación. Pero el presidente dijo no, nosotros asumimos todo el costo para que esta gente no tenga que gastar un solo peso de su bolsillo", expresó Méndez.

El director de la UTECT señaló que el proceso ha requerido enfrentar desafíos jurídicos, técnicos, registrales y catastrales para garantizar que cada derecho de propiedad quede debidamente sustentado y registrado conforme a la ley.

"Justicia social y progreso"

Abinader resaltó que contar con un título de propiedad permite a las familias aumentar el valor de sus viviendas y acceder a nuevas oportunidades económicas.

Indicó que con el certificado las familias pueden acceder al sistema financiero, solicitar financiamiento, emprender negocios y contar con un patrimonio que puedan dejar a sus hijos.

"Eso es lo que les da la titulación, justicia social y progreso", afirmó.

El presidente también destacó algunas obras que ejecuta el Gobierno en Los Alcarrizos, entre ellas el teleférico, el Metro de Santo Domingo y la Circunvalación.

Dijo que espera que la Circunvalación pueda estar concluida a finales de este año o a principios del próximo.

Asimismo, mencionó la construcción de pequeños puentes y otras obras comunitarias en sectores del municipio.

"Vamos a seguir apoyando para en Los Alcarrizos hacer las grandes, las pequeñas obras, y continuar también con la titulación para que ustedes tengan paz y tranquilidad", concluyó.

En la actividad también participaron Rafael Burgos Gómez, director general del Consejo Estatal del Azúcar, Bienes Nacionales y Corde; Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo; y Junior Santos, alcalde del municipio de Los Alcarrizos, entre otras personalidades.