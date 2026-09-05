El Gobierno anuncia construcción de 14.5 kilómetros de verja fronteriza en Jimaní

La verja fronteriza divide la República Dominicana de Haití. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA )

El Gobierno dominicano anunció este sábado el inicio de la construcción de 14.5 kilómetros correspondientes a la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza en Jimaní, provincia Independencia, una obra que busca fortalecer la seguridad fronteriza y ampliar las capacidades del Estado dominicano para proteger el territorio nacional.

Los trabajos son ejecutados por el Ministerio de Defensa (MIDE) y forman parte de las políticas impulsadas por el presidente Luis Abinader para fortalecer la soberanía y la integridad territorial.

La nueva verja tendrá características similares a los tramos ya construidos e incluirá seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas y una altura total de 13 pies. Además, contará con calles de patrullaje con un ancho conjunto de siete metros, distribuidas a ambos lados de la estructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-15030-pm-bae9ad44.jpeg Proceso de construcción de los nuevos kilómetros de la verja fronteriza. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA)

De acuerdo con lo informado, estas facilidades permitirán incrementar la vigilancia en la zona, mejorar la movilidad de las unidades militares y facilitar una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones que puedan afectar la seguridad fronteriza.

Una zona estratégica

La obra estará ubicada en la Hoya de Enriquillo, frente al lago Azuey o lago del Fondo, un área que durante décadas ha representado desafíos para las autoridades debido a los intentos de trasiego irregular de mercancías y otras actividades ilícitas.

Los controles establecidos por el Ejército de República Dominicana (ERD) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) han permitido reducir considerablemente estas prácticas, capacidades que serán reforzadas con la terminación del nuevo tramo de la verja.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, destacó que la infraestructura forma parte de "Frontera Fuerte", estrategia integral desarrollada por disposición del presidente Luis Abinader para fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo de la zona limítrofe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-15022-pm-1-6d437bb5.jpeg Vista aérea de la zona donde estarían ubicados los nuevos kilómetros de la verja fronteriza. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA)

El plan contempla la articulación de presencia militar, infraestructura, tecnología, vigilancia, movilidad y coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar un control efectivo y permanente del territorio nacional y generar mejores condiciones para las comunidades fronterizas.

La importancia de la obra también está relacionada con el papel económico y comercial de Jimaní, donde opera uno de los principales mercados binacionales y el paso fronterizo con mayor flujo de transporte pesado, camiones y contenedores.

Según lo informado, la nueva infraestructura permitirá reforzar el combate contra el contrabando y otras actividades ilícitas y contribuirá a un intercambio comercial más organizado y seguro, dentro del marco de las leyes dominicanas, además de proteger a productores, comerciantes, trabajadores y residentes de las comunidades fronterizas.

Autoridades presentes

El inicio de los trabajos fue encabezado por el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, quien estuvo acompañado por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, ERD, y la gobernadora de la provincia Independencia, Mercedes Novas, además de oficiales generales y otras autoridades civiles y militares.

En la actividad también participó una delegación del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), encabezada por su presidente ejecutivo, el periodista Miguel Franjul, junto al presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, y otros miembros del organismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-15024-pm-3f21e979.jpeg Autoridades presentes en el anuncio de la construcción de los nuevos kilómetros de la verja fronteriza. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA)

Tras concluir la actividad en Jimaní, el ministro Fernández Onofre, acompañado por la delegación del Observatorio de Políticas Migratorias, se trasladó a la provincia Dajabón para recorrer el nuevo tramo de la verja perimetral que construye el Gobierno en esa zona.

Con el inicio de los 14.5 kilómetros en Jimaní y los avances de la ampliación de la verja en Dajabón, el Gobierno continúa desarrollando infraestructura orientada a fortalecer la presencia del Estado, las capacidades operacionales y tecnológicas de las Fuerzas Armadas y el control del territorio en la frontera.