Abinader inaugura carretera El Rubio-Corocito tras décadas de espera y destaca deuda con la Sierra

El presidente Luis Abinader encabezando la inauguración carretera El Rubio-Corocito, el 5 de septiembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader inauguró la carretera que comunica El Rubio con Corocito, en el municipio San José de las Matas, una obra que representa una inversión de 844.6 millones de pesos, además de una respuesta a décadas de espera por los moradores de esta zona de la Sierra.

La vía tiene una extensión de 13.2 kilómetros, además de las entradas a las comunidades, y fue construida con asfaltado y obras complementarias de drenaje para garantizar su durabilidad en una zona caracterizada por pendientes pronunciadas y terrenos montañosos.

Durante el acto inaugural, Abinader destacó que la construcción forma parte del compromiso de su administración con las comunidades que durante años han aportado agua y energía al desarrollo del país.

"Tenemos que devolverle a esas comunidades lo que esas presas, esa agua, le han entregado al país por muchos años", afirmó el mandatario al referirse a las inversiones que su Gobierno desarrolla en distintas zonas donde existen presas e instalaciones hidroeléctricas.

El presidente sostuvo que ese principio también se aplica a la Sierra de Santiago, región que, según dijo, mantenía una deuda histórica en materia de infraestructura.

"A mí me dicen, pero ¿y qué es lo que pasa en Santiago? Bueno, Santiago tenía años que lo que lo invertían era igual que cualquier provincia pequeña", expresó Abinader, al resaltar que la provincia representa más del 10 % de la población nacional y aporta cerca del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB).

"Entonces nosotros lo que estamos haciendo es justo con la provincia de Santiago, con los que estamos haciendo en la Sierra y con los que estamos haciendo en la provincia, devolverle lo que por muchos años no se hizo", agregó.

Una obra esperada por más de 20 años

La alcaldesa de El Rubio, Ivannova Guzmán, resaltó que los habitantes de Corocito llegaron a considerar imposible la construcción de la carretera debido a los años que habían esperado por ella.

"En Corocitos jamás se imaginaron verse con esa carretera. Muchas veces me dijeron que la iban a creer cuando la tuvieran inaugurando", manifestó.

Guzmán calificó la obra como un resarcimiento a una zona que aporta agua y energía al país y afirmó que durante décadas la Sierra no recibió inversiones de infraestructura acordes con su importancia.

"Tuvo que llegar un presidente como Luis Abinader para que nosotros pudiéramos tener lo que hoy en día tiene la Sierra", expresó.

La alcaldesa también recordó otras obras ejecutadas durante la actual administración en El Rubio y reclamó al mandatario continuar con la construcción de la carretera Manaclas-Diferencia.

No solo asfalto

El administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, explicó que el proyecto incluyó trabajos destinados a proteger la carretera de las condiciones propias de la montaña.

Indicó que fueron construidas cunetas, canaletas, alcantarillas, cabezales y disipadores, además de importantes cortes de taludes.

"Cuando llegamos acá era una especie de callejón complicado, mucha bajada, muchos deslizamientos. Cuando llovía era un problema", explicó Salazar.

El funcionario sostuvo que el objetivo no era simplemente colocar asfalto, sino construir una vía capaz de soportar las condiciones del terreno.

"Algunos puentes están solamente de un carril", señaló Salazar, quien pidió al presidente incorporar al presupuesto la construcción de varios puentes adicionales para completar la seguridad del sistema vial de la Sierra.

Salazar informó además que con esta obra el Gobierno ha inaugurado más de 20 proyectos en la Sierra y adelantó que continuarán los trabajos en otras carreteras y caminos vecinales de la zona.

"Esta carretera es mucho más que asfalto"

Durante el acto, la comunitaria Joanny del Carmen Rodríguez agradeció al presidente y a las autoridades por hacer realidad una obra que, según explicó, era esperada por generaciones.

Relató las dificultades que enfrentaban los moradores para trasladar sus productos, llevar a los niños a la escuela y acceder a servicios de salud, especialmente durante períodos de lluvia.

"Esta carretera es mucho más que asfalto y cemento. Es progreso, es salud, es educación y es oportunidad. Es la muestra firme de una promesa cumplida", expresó.

Rodríguez solicitó además al presidente apoyar la remodelación de la iglesia de Corocito y la construcción de un centro de atención primaria de salud para la comunidad.

Al concluir sus palabras, el presidente Abinader pidió a los moradores y autoridades proteger la infraestructura recién inaugurada. "Cuídenlas, estas carreteras, cuídenlas, y seguiremos trabajando para hacer más".

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