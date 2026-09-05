Abinader: Sajoma y sus distritos no tienen que envidiarle nada a ningún lugar del país en salud

Vista aérea del hospital Hospital Materno Infantil de San José de las Matas en su inauguración el 5 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que San José de las Matas (Sajoma) y sus distritos cuentan con infraestructura sanitaria para ofrecer servicios de salud con mayor capacidad.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante su participación en la inauguración del remozamiento general del Hospital Materno Infantil de San José de las Matas, obra en la que fueron invertidos 75.5 millones de pesos dominicanos para mejorar y equipar sus diferentes áreas.

"Hoy la Sierra y especialmente Sajoma y todos sus distritos, en términos de salud, no tienen por qué envidiarle nada a ningún lugar de la República Dominicana", expresó Abinader.

El presidente indicó que la Sierra dispone de un hospital de tercer nivel y una maternidad de segundo nivel, lo que, según explicó, permitirá ampliar la atención médica en la zona y reducir la necesidad de trasladar pacientes a Santiago.

Mejoras en salud

Como parte de esas acciones, anunció que gestionará la entrega de un tomógrafo para el Hospital General de San José de las Matas y aseguró que se dispondrá de las ambulancias necesarias para los centros hospitalarios de la zona.

Abinader explicó que estas medidas tienen como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y reducir los traslados de pacientes a Santiago para acceder a determinados servicios.

El jefe de Estado también señaló que las inversiones realizadas en San José de las Matas forman parte de una deuda histórica del Gobierno con una comunidad que, según expresó, ha contribuido al desarrollo económico y social del país.

"Estas inversiones que estamos haciendo es una deuda histórica que tiene el Gobierno con esta comunidad tan productiva, tan emprendedora", sostuvo.

Unidad de Cuidados Intensivos

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, anunció durante el acto la construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Materna (UCIN), que contará con siete camas para cada área.

Landrón explicó que la nueva unidad permitirá atender casos que anteriormente requerían traslados a Santiago y contribuirá a ofrecer una respuesta más cercana a las embarazadas y los recién nacidos de La Sierra.

La intervención del Hospital Materno Infantil incluyó la modernización del área de emergencia y el fortalecimiento de los servicios de consulta, pediatría, ginecología, psicología, odontología, sonografía, rayos X, laboratorio, farmacia y vacunación. Asimismo, fueron renovadas las áreas quirúrgica y materno-infantil.

El director del SNS se refirió a los resultados registrados en materia de salud materno-infantil y citó datos del boletín epidemiológico número 33, según los cuales la mortalidad materna registra una reducción de 25 % respecto a 2025 y de 52 % en comparación con 2019.

Centro de referencia

Durante la actividad, las autoridades señalaron que el Hospital Materno Infantil está llamado a funcionar como centro de referencia para las comunidades de la Sierra.

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, afirmó que la transformación del antiguo hospital general en un centro especializado en atención materno-infantil evidencia el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de los servicios de salud en la zona.