Abinader habla sobre reforma a ley de seguridad social: "Se necesita consenso"

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la reforma a la Ley de Seguridad Social continúa pendiente de modificación y que se encuentra en un proceso de consultas con los diferentes sectores involucrados. Reconoció que se trata de una legislación compleja y controversial que requiere del consenso de toda la población.

Al responder una pregunta de la comunicadora Laura Castellanos durante LA Agenda Semanal, celebrada en el Palacio Nacional, el mandatario explicó que existen varios equipos trabajando en la propuesta y que cualquier modificación a la legislación deberá contar con un amplio consenso.

"Ese es uno de los proyectos de reforma que está pendiente, que estamos discutiendo con diferentes sectores. Hay varios equipos, es una ley muy compleja, muy controversial y está en proceso de consulta", expresó Abinader.

El presidente fue cuestionado sobre el futuro de la iniciativa, debido a que la reforma a la seguridad social fue planteada entre los proyectos que su Gobierno contemplaba impulsar y sobre la posibilidad de que pueda concretarse durante el período que resta de su gestión.

Abinader insistió en que el proceso requiere alcanzar un acuerdo entre los distintos actores que intervienen en el sistema.

"Esa parte de esa reforma de la ley tiene que ser un consenso bastante especial entre todos los sectores", sostuvo.

Destaca cobertura de seguros médicos

Durante su respuesta, el jefe de Estado también resaltó los avances que, según dijo, ha experimentado el país en materia de cobertura de seguros médicos.

Abinader afirmó que República Dominicana se encuentra entre los países de América Latina con mayor nivel de población asegurada y recordó que durante su gestión se han incorporado alrededor de 2.4 millones de personas al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El mandatario señaló que esta ampliación de la cobertura ha representado una inversión importante y aseguró que también ha permitido mejorar los tratamientos que reciben los afiliados, tanto en el sector público como en el privado.

Una reforma que lleva años en discusión La discusión gira en torno a la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y fue promulgada el 9 de mayo de 2001. La legislación regula, entre otros aspectos, los sistemas de pensiones, salud y riesgos laborales de la población y de los trabajadores.La modificación de esta normativa lleva años formando parte de la agenda pública y legislativa. En 2026, la reforma continúa siendo señalada como uno de los proyectos pendientes, mientras en el Congreso se han producido distintos intentos de avanzar con cambios a la legislación.En mayo de 2026, el propio CNSS reconoció la necesidad de una reforma profunda. Entre los temas planteados actualmente están elevar la pensión mínima, reconocer el tiempo dedicado al cuidado de los hijos como parte del historial contributivo y ampliar la cobertura a trabajadores domésticos, de plataformas digitales y trabajadores por cuenta propia con ingresos variables.Además, en 2022 se realizó una mesa de diálogo con 17 encuentros, en la que participaron representantes de los sectores social, laboral y empresarial, Gobierno, partidos políticos y expertos. El proceso produjo 22 consensos y 19 disensos. En mayo de 2025, el CES remitió ese informe al Congreso como insumo para la discusión de la reforma.

Durante LA Agenda Semanal, además de Abinader, participaron el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio; el viceministro de Monitoreo de la Presidencia, Luis Madera Sued; y el viceministro de Economía, Alexis Cruz. En representación de la prensa estuvieron la comunicadora Laura Castellanos y el economista Jaime Aristy Escuder.