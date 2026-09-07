El presidente Luis Abinader encabeza este lunes, 7 de septiembre, LA Agenda Semanal, tercer encuentro de este nuevo formato comunicacional del Poder Ejecutivo, para informar sobre los proyectos en ejecución, así como los temas de interés nacional.

La cita es a las 5:00 de la tarde, en una reunión ejecutiva junto a funcionarios tomadores de decisión y ejecutores, en el Palacio Nacional.

En esta entrega, el tema que tratarán es la economía dominicana.

La semana pasada, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones y de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Eduardo Estrella y Jean Luis Rodríguez, respectivamente.

Además de los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Wellington Arnaud; de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Nacional, Jhael Isa; Hostos Rizik, del Fideicomiso RD Vial, y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe "Fellito" Suberví.

Temas tratados

La jornada duró más de dos horas y se trató el tema de infraestructura, en cinco ejes: infraestructura vial y conectividad nacional; movilidad urbana y transporte masivo; agua, saneamiento: infraestructura de servicios; edificaciones públicas e infraestructura social; y grandes proyectos y próximos dos años.

Al final, se abrió un espacio de conclusión donde los periodistas Aníbal de Castro, director-fundador de Diario Libre; Roberto Cavada, director de Prensa de Telenoticias, y Millizen Uribe, subdirectora digital del periódico Hoy, y representantes de la ciudadanía de distintas partes del país, tuvieron la oportunidad de realizar preguntas.

En la primera Agenda fue tratado el tema de la educación.