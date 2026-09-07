×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Agenda Semanal Luis Abinader
Agenda Semanal Luis Abinader

VIDEO | Presidente Abinader encabeza la tercera entrega de LA Agenda Semanal

El tema de hoy es la economía

    El presidente Luis Abinader encabeza este lunes, 7 de septiembre, LA Agenda Semanal, tercer encuentro de este nuevo formato comunicacional del Poder Ejecutivo, para informar sobre los proyectos en ejecución, así como los temas de interés nacional.

    • La cita es a las 5:00 de la tarde, en una reunión ejecutiva junto a funcionarios tomadores de decisión y ejecutores, en el Palacio Nacional.

    En esta entrega, el tema que tratarán es la economía dominicana.

    La semana pasada, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones y de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Eduardo Estrella y Jean Luis Rodríguez, respectivamente.

    RELACIONADAS

    Además de los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Wellington Arnaud; de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Nacional, Jhael Isa; Hostos Rizik, del Fideicomiso RD Vial, y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe "Fellito" Suberví.

    Temas tratados

    La jornada duró más de dos horas y se trató el tema de infraestructura, en cinco ejes: infraestructura vial y conectividad nacional; movilidad urbana y transporte masivo; agua, saneamiento: infraestructura de servicios; edificaciones públicas e infraestructura social; y grandes proyectos y próximos dos años.

    Al final, se abrió un espacio de conclusión donde los periodistas Aníbal de Castro, director-fundador de Diario Libre; Roberto Cavada, director de Prensa de Telenoticias, y Millizen Uribe, subdirectora digital del periódico Hoy, y representantes de la ciudadanía de distintas partes del país, tuvieron la oportunidad de realizar preguntas.

    En la primera Agenda fue tratado el tema de la educación

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.