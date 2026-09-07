Fuerza del Pueblo llama a vigilar el uso de recursos públicos rumbo a las elecciones de 2028

El secretario general de la Fuerza del Pueblo (FP), Antonio Florián, exhortó a la Junta Central Electoral (JCE), a las organizaciones políticas y a la sociedad dominicana a reclamar desde ahora reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los fondos públicos de cara a las elecciones de 2028.

El secretario general de la FP vinculó su planteamiento con el mensaje del presidente Luis Abinader de que "primero está el país" y afirmó que esa proclamación deberá ser respaldada con hechos.

"El presidente puede proclamar que primero está el país, pero la ciudadanía estará vigilante para impedir que, un saltito después, aparezcan los intereses del PRM y toda la maquinaria gubernamental destinada a conservar el poder", sostuvo.

El dirigente opositor advirtió que la ciudadanía deberá mantenerse vigilante ante cualquier intento de utilizar recursos públicos y la estructura del Estado en beneficio del oficialismo durante el próximo proceso electoral.

"En 2028 no puede permitirse que el dinero vote y la democracia termine pagando la cuenta. El país necesita elecciones limpias, equitativas y libres de toda utilización partidaria del aparato estatal", expresó Florián.

El mensaje de Abinader y elecciones

Florián consideró que el primer mensaje de Abinader tras asumir la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) adquiere especial relevancia frente al proceso electoral de 2028.

Señaló que, aunque Abinader está constitucionalmente impedido de aspirar nuevamente a la Presidencia, tendrá una participación determinante en la estrategia de su organización para procurar la continuidad en el poder.

El dirigente opositor afirmó que las elecciones pasadas estuvieron acompañadas de reiteradas denuncias sobre compra de votos, utilización de recursos públicos y una marcada desigualdad económica entre el oficialismo y las organizaciones de oposición.

Agregó que, si para alcanzar la reelección se movilizaron recursos que calificó de "sin precedentes", existen razones para mantener la atención sobre cualquier práctica que pudiera repetirse durante el proceso electoral de 2028.

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