Abinader: "Nos han tocado tres golpes" en seis años de Gobierno por crisis internacionales

El presidente de la República Luis Abinader, durante su intervención en LA Agenda Semanal en el Palacio Nacional. ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA TRANSMISIÓN DE LA AGENDA SEMANAL) )

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la tercera entrega de LA Agenda Semanal en el Palacio Nacional, en donde abordó temas relacionados con la economía dominicana, su desempeño y los principales retos que enfrenta el país ante el actual escenario internacional.

Durante el encuentro, el mandatario afirmó que la República Dominicana ha logrado preservar la estabilidad económica y cambiaria pese a haber enfrentado tres grandes golpes internacionales durante los últimos seis años: la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la actual situación de incertidumbre internacional motivada por el conflicto entre Irán y los Estados Unidos.

Abinader destacó que, a pesar de estos acontecimientos, el país ha mantenido el crecimiento económico y una relativa estabilidad en el precio del dólar, favorecida por el incremento de los ingresos en divisas provenientes del turismo, las inversiones, las remesas y las exportaciones no tradicionales.

"Nos ha tocado tres golpes, tres crisis especiales" Luis Abinader presidente de República Dominicana “

Los tres golpes

Abinader recordó que su llegada al Gobierno estuvo marcada por la pandemia de COVID-19, que paralizó prácticamente la actividad económica mundial y tuvo un fuerte impacto sobre República Dominicana.

Según explicó, al inicio de su administración la economía dominicana operaba prácticamente al 50 % de su capacidad, en medio de las restricciones provocadas por la emergencia sanitaria.

El segundo gran golpe, de acuerdo con el presidente, fue la invasión de Rusia a Ucrania , conflicto que provocó un incremento de los precios internacionales de las materias primas y los combustibles. La guerra continúa cuatro años después.

Abinader resaltó que el impacto fue particularmente importante para República Dominicana debido a que el país no dispone de petróleo ni de gas natural y depende de las importaciones para cubrir buena parte de sus necesidades energéticas.

El mandatario explicó que esta situación colocó al país en una posición diferente frente a otras economías latinoamericanas, especialmente algunas naciones sudamericanas productoras de petróleo.

También citó el caso de varios países centroamericanos, donde una parte importante de la generación eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas, lo que, según indicó, permite reducir parcialmente el impacto de los aumentos internacionales de los combustibles.

Estabilidad en el precio del dólar

A pesar de ese escenario, Abinader aseguró que la economía dominicana ha conseguido mantener un desempeño favorable y una estabilidad que también se refleja en la tasa de cambio .

El presidente afirmó que el peso dominicano incluso ha registrado una apreciación frente al dólar, comportamiento que atribuyó a una mayor entrada de divisas, el turismo, las inversiones y las remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior.

"A pesar de la crisis, la solidaridad de los dominicanos del exterior continúa", expresó Abinader al referirse al flujo de remesas.

También destacó el aporte de otras exportaciones no tradicionales a la generación de divisas.

"Seis años de mayor incertidumbre"

Abinader sostuvo que estos factores han permitido que el país conserve la estabilidad del dólar aun en medio de un entorno internacional marcado por conflictos y crisis.

El mandatario consideró que los últimos seis años han estado entre los períodos de mayor incertidumbre para el sector externo que ha enfrentado un gobierno dominicano.

Pese a ello, afirmó que República Dominicana ha logrado mantener un crecimiento económico superior al de otras economías de la región.