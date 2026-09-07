Abinader encabeza oración en el Palacio "para que Dios nos proteja de los desastres naturales"

La primera dama, Raquel Arbaje; el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante la jornada de oración celebrada en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una jornada nacional de oración y acción de gracias por la República Dominicana, en la que llamó a unir la fe con acciones concretas para enfrentar las dificultades y prevenir los efectos de posibles desastres naturales.

El encuentro, realizado en el Palacio Nacional junto a la primera dama, Raquel Arbaje y representantes de distintas denominaciones religiosas y servidores públicos, se desarrolló un día antes del Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, previsto para este martes a las 10:00 de la mañana.

Durante la jornada, Abinader pidió protección para el país ante los desastres naturales y elevó oraciones por las familias dominicanas, especialmente por quienes enfrentan enfermedades, momentos de angustia y dificultades, así como por los jóvenes y adultos mayores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-24135-pm-d9d10b37.jpeg El presidente Luis Abinader encabezó la jornada de oración en el Palacio Nacional. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-24113-pm-ec359940.jpeg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que la jornada de oración "nos convoca a unir la fe con la acción" previo al simulacro nacional de evacuación por terremoto. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-24131-pm-84d57321.jpeg "Orar para encontrar sabiduría, para renovar las esperanzas, para que Dios nos proteja de los desastres de la naturaleza, orar para una República Dominicana en paz", expresó el mandatario. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-24148-pm-7ab7d889.jpeg (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-24112-pm-87749a9a.jpeg (ESTARLIN ROSA) ‹ >

"Orar para encontrar sabiduría, para renovar las esperanzas, para que Dios nos proteja de los desastres de la naturaleza, orar para una República Dominicana en paz", expresó el mandatario.

Abinader también pidió sabiduría para ejercer sus responsabilidades públicas, fortaleza para afrontar las dificultades y sensibilidad para atender las necesidades de la población.

El presidente sostuvo que la jornada debe trascender el acto religioso y convertirse en un compromiso de servicio y solidaridad.

"Que ese amén sea también un comienzo, que sea un compromiso, una decisión de salir de aquí más dispuesto a escuchar, más dispuesto a ayudar, más dispuesto a perdonar y más dispuesto a servir", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-23449-pm-a1fbb36d.jpeg En la actividad participaron representantes de diferentes denominaciones religiosas. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Fe y prevención

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, fue más directo al vincular la jornada de oración con las acciones de prevención que desarrolla el Gobierno.

"Esta jornada nos convoca a unir la fe con la acción", afirmó Paliza, al destacar el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, la campaña educativa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las evaluaciones de infraestructuras que realizan los ministerios de Vivienda y Edificaciones (Mivhed) y de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Paliza llamó a la población a prepararse "con responsabilidad, sin temor y con la confianza puesta en Dios".

La actividad contó además con la participación del arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien pidió protección, paz y bendiciones para el pueblo dominicano, así como por las familias, los enfermos, las personas afligidas y quienes tienen la responsabilidad de gobernar el país.

Por su parte, el pastor Julio Morales, superintendente nacional del Concilio de las Asambleas de Dios en República Dominicana, calificó como un hecho histórico la convocatoria del mandatario a representantes de distintas iglesias y sectores de la vida nacional para orar por el país.

De manera simultánea, servidores públicos de distintas instituciones participaron en jornadas de oración desde sus respectivas sedes, como parte de la iniciativa.