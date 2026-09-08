Este martes 8 de septiembre, el Palacio Nacional fue evacuado por completo durante el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto.

El presidente Luis Abinader encabezó la actividad, en la que participaron decenas de servidores públicos de la Casa de Gobierno y altos funcionarios, entre ellos el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y la primera dama, Raquel Arbaje.

Durante el simulacro se activaron mecanismos reales de alerta, como sirenas, silbatos y altavoces. Asimismo, se probó el sistema Cell Broadcast, que permite enviar notificaciones de emergencia directamente a los celulares.

En este ejercicio, que se desarrolló de forma simultánea en distintos puntos del país, participaron instituciones públicas y privadas, centros educativos, comunidades y familias.

La alerta se ejecutó poco después de las 10:00 de la mañana. El personal del Palacio Nacional salió de forma calmada y ordenada.

El mandatario fue evacuado conforme a los protocolos establecidos. Su salida consistió en abandonar las instalaciones por las escalinatas frontales y abordar los vehículos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

Las oficinas públicas en los alrededores de la sede del Poder Ejecutivo también iniciaron sus evacuaciones desde que se dio la alarma general a las 10:00 de la mañana.

Abinader llama a estar preparados

En el marco del Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, el presidente Abinader llamó a la población y a las instituciones a estar preparadas ante la posibilidad de eventos de esta naturaleza.

Aunque espera que nunca tengan que ser aplicados, el gobernante enfatizó la importancia de que el país cuente con los conocimientos y protocolos necesarios para responder ante este tipo de emergencia y salvar vidas.

"Ya tenemos una idea de qué hacer en caso de un evento que, repito, esperamos que Dios no lo permita, pero que debemos estar preparados para responder", expresó.

El mandatario felicitó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) por organizar el ensayo y extendió su reconocimiento a las demás instituciones públicas y privadas que se inscribieron en el operativo.

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