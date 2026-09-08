El Gobierno pone bajo la lupa a los comercios chinos y pide un trato justo a los EE. UU.

El presidente Abinader, junto a su equipo económico e invitados, en LA Agenda Semanal. ( PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader y su equipo económico abundaron ayer ampliamente sobre los números de la economía, pese a las adversidades internacionales, así como el seguimiento del Gobierno a los comercios chinos y el debate en torno a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Durante LA Agenda Semanal, el jefe de Estado precisó que el Gobierno mantiene la mirada puesta en los comercios chinos, mediante la revisión de las mercancías y los valores declarados ante la Dirección General de Aduanas (DGA), debido a que los precios de los productos importados son muy inferiores a los de mercancías que traen otros comerciantes.

"Nosotros estamos supervisando (las empresas chinas), especialmente las que están en el comercio, para que cumplan con las leyes que existen en República Dominicana".

En días recientes, Diario Libre plasmó una serie de trabajos de cómo los comercios chinos se han expandido en el país, pasando desde pequeñas tiendas a grandes sucursales de miles de metros cuadrados en todas las regiones del país.

Este medio identificó 2,070 empresas de capital chino registradas en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) entre 2016 y 2026, de las cuales 1,300 permanecen activas. Solo en 2025 se registraron 265 nuevas empresas y en lo que va de 2026, otras 132.

Ese boom ha generado cuestionamientos de comerciantes dominicanos sobre posibles prácticas de competencia desleal.

Aranceles de EE. UU.

El mandatario indicó que se ha comunicado con el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos, a los que ha expresado su inconformidad con el arancel de 12.5 % aplicado a productos criollos, al considerar que el país merece un trato "justo y recíproco" por parte de Washington.

"Nosotros también le hemos comentado al Departamento de Estado y a la Embajada norteamericana que realmente no ha habido un tratamiento como nosotros pensábamos que ha sido justo y recíproco". Dijo que las conversaciones permanecen abiertas y que el Gobierno busca una reducción de la tarifa impuesta por Estados Unidos.

"Yo lo que aspiro es que se refleje el Tratado de Libre Comercio a un 0 %, como ha sido tradicionalmente", indicó el mandatario.

Crecimiento

En LA Agenda Semanal, el mandatario estuvo acompañado de Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; Pedro Silverio, asesor económico y los viceministros Alexis Cruz y Luis Gregorio Madera.

En la exposición, indicaron que, pese a tres "golpes internacionales" —el COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Irán y Estados Unidos—, la economía ha mostrado su capacidad de resistencia, con un crecimiento de 4.5 % y una reducción de la pobreza a 13.75 % en el segundo trimestre de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/98fb146c-1868-424e-8653-d472b21d4e36-e2863df4.jpg El ministro de Economía, Magín Díaz, junto al presidente Luis Abinader. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE RD)

El desarrollo está sustentado, según explicó Magín Díaz, en pilares clave como la construcción en el sector privado, la inversión extranjera, el turismo y las exportaciones, áreas clave en la generación de divisas, con una apuesta por la manufactura de dispositivos médicos, semiconductores y electrónicos. También las exportaciones. Para 2027 se proyecta un crecimiento de un 5 %.

Pobreza

La pobreza monetaria continúa descendiendo y alcanzó 13.75 % durante el segundo trimestre de 2026, una reducción de 2.9 puntos porcentuales, frente al 16.65 % registrado en igual período de 2025.

Antes de 2019, la pobreza rondaba el 26 %, pero aumentó a más del 30 % entre 2020 y 2021, como consecuencia del impacto económico de la pandemia por COVID-19.

Posición de RD frente a la deuda

Ante la confianza que muestran los inversionistas, el titular de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró que la República Dominicana no tendrá problemas para refinanciar la deuda externa, que a junio del 2026 alcanzaba los 48,115.8 millones de dólares. Pese a la situación internacional, como las condiciones de los mercados de bonos y el aumento de las tasas de interés."Yo creo que no vamos a tener problemas en refinanciar la deuda que va a vencer en los próximos meses", indicó en LA Agenda Semanal.