El canciller dialoga con EE. UU. sobre aranceles impuestos a RD

Víctor -Ito-Bisonó-, ministro de Relaciones Exteriores. ( FOTO CEDIDA POR EL MIREX )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este miércoles que República Dominicana y Estados Unidos continúan las conversaciones sobre "la agenda arancelaria bilateral".

La información sobre el diálogo se da luego en que el presidente de la República, Luis Abinader, expresa su disgusto con Washington por el arancel de 12.5 % aplicado a parte de las exportaciones nacionales, al plantear que no era justo.

El inicio de estas conversaciones se produce días después de que el presidente Luis Abinader expresara públicamente su inconformidad con la tarifa impuesta por Estados Unidos y considerara que el tratamiento recibido por República Dominicana no ha sido "justo y recíproco".

Las conversaciones se dan a través de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), "con el propósito de continuar fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y avanzar en temas de interés común", refirió el Mirex en un comunicado.

El diálogo fue encabezado por el canciller Víctor "Ito" Bisonó y Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos (Deputy USTR), quienes abordaron los principales temas de interés comercial para ambos países y los próximos pasos del proceso.

La nota de la Cancillería indica que "esta conversación se produce en el marco de la agenda de interlocución que el canciller Bisonó ha venido desarrollando con autoridades estadounidenses desde el inicio de su gestión".

La queja de Abinader

Durante su participación en LA Agenda Semanal de este lunes cinco de septiembre, el mandatario reveló que el Gobierno ha comunicado su posición tanto al Departamento de Estado como a la Embajada de Estados Unidos y manifestó su aspiración de que la tarifa pueda reducirse hasta volver al 0 %, como ha ocurrido tradicionalmente bajo el Tratado de Libre Comercio.

"Nosotros pensamos que tenemos que bajar esa tarifa", afirmó Abinader, quien señaló además que las conversaciones con Washington permanecían abiertas.

La posición del Gobierno dominicano también había sido planteada previamente por Abinader. El 26 de agosto, el presidente afirmó que negociar un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos constituía una prioridad y que República Dominicana debía quedar en las mejores condiciones posibles.

El nuevo arancel de 12.5 % comenzó a aplicarse a las exportaciones dominicanas el pasado 24 de julio , con excepciones para determinados productos.

comenzó a aplicarse a las el pasado , con excepciones para determinados productos. En marzo de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrió investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 contra 60 economías, entre ellas República Dominicana. El argumento estadounidense fue que esos países no tenían o no aplicaban suficientemente una prohibición efectiva a la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Estados Unidos es el principal mercado de RD

La importancia de las conversaciones radica en el peso que tiene Estados Unidos para el comercio dominicano.

Según los datos suministrados por el Mirex, las exportaciones dominicanas alcanzaron US$14,645.23 millones en 2025, de las cuales 48.6 % tuvo como destino Estados Unidos, consolidándolo como el principal mercado para los productos nacionales.

Asimismo, la inversión extranjera directa procedente de Estados Unidos alcanzó US$1,042.8 millones durante ese año.

El canciller Bisonó ha mantenido en las últimas semanas una agenda de contactos con funcionarios estadounidenses y legisladores de ese país como parte de las gestiones para fortalecer la relación bilateral.

Entre los funcionarios con los que ha conversado figuran Patrick Nelson, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional; Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Viviana Bovo, asesora sénior del secretario de Estado.

También ha sostenido intercambios con el senador Bernie Moreno y los congresistas Brian Mast, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.