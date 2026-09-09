Poder Ejecutivo somete proyecto para construir estadio de Grandes Ligas

Al encabezar la entrega, el consultor jurídico Jorge Subero Isa destacó que el proyecto representa más de un año y medio de trabajo y constituye una oportunidad genuina para el desarrollo del deporte. ( JESÚS VÁSQUEZ/DIARIO LIBRE )

El Poder Ejecutivo depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para viabilizar la construcción de un estadio de béisbol de Grandes Ligas en el Ensanche La Fe.

La pieza, introducida este miércoles, autoriza la creación de la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (Citelf), una sociedad de capital mixto que tendrá a su cargo el desarrollo, la construcción y la operación de un nuevo estadio de béisbol con estándares de Grandes Ligas.

Mediante este recurso legal, el Estado dominicano, a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), cedería los terrenos del Estadio Quisqueya Juan Marichal, el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz y otras instalaciones públicas a la sociedad comercial, que, como contraprestación, retribuiría esa cesión con acciones a favor de la referida entidad financiera.

La administración de la sociedad comercial estará a cargo de un consejo de administración, mientras que la gestión operativa corresponderá principalmente a los inversionistas y gestores privados.

La propuesta busca que el nuevo estadio pueda recibir partidos oficiales de Major League Baseball (MLB), además de albergar otras disciplinas deportivas, actividades recreativas y eventos sociales.

El Poder Ejecutivo también quedará facultado para aportar posteriormente otros terrenos ocupados por instituciones públicas dentro de la Zona de Uso Especial del Ensanche La Fe.

Sin embargo, el proyecto establece una protección particular para las principales instalaciones deportivas: el nuevo estadio de béisbol y el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz deberán permanecer registrados como propiedad del Estado dominicano.

Al encabezar la entrega, el consultor jurídico Jorge Subero Isa destacó que el proyecto representa más de un año y medio de trabajo y constituye una oportunidad genuina para el desarrollo del deporte.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó su respaldo a la iniciativa y asumió el compromiso de impulsar su conocimiento en el Congreso Nacional.

Consideró que la iniciativa permitirá aprovechar terrenos que actualmente están subutilizados y dotar al país de una instalación con las condiciones necesarias para recibir partidos de Grandes Ligas.

Citelf será una sociedad anónima de capital mixto

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a constituir Citelf bajo la modalidad de una sociedad anónima de capital mixto, sometida a la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. La empresa tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para asumir obligaciones comerciales y contractuales. Sus estatutos también podrán permitir la creación de empresas filiales cuando sean necesarias para cumplir los objetivos deportivos, inmobiliarios y urbanísticos del proyecto. Citelf tendrá prohibido vender, transferir, donar o realizar cualquier acto de disposición sobre el derecho de propiedad de ambas infraestructuras.

Proyecto comprende más de 122,000 metros cuadrados

Los estudios realizados previamente por la Comisión para el Estudio de un Nuevo Estadio de Béisbol (Coenebe) identificaron aproximadamente 122,394 metros cuadrados de terrenos estatales vinculados al proyecto.

De esa superficie, alrededor de 41,818 metros cuadrados corresponden al actual Estadio Quisqueya Juan Marichal y más de 80,500 metros cuadrados pertenecen a Bandex.

La propuesta técnica conocida hasta ahora plantea una capacidad estimada de entre 20,000 y 21,000 espectadores, así como la incorporación de tecnología e instalaciones ajustadas a los requerimientos modernos del béisbol profesional.

Además del estadio, la iniciativa permitirá desarrollar un plan maestro que podría incluir hoteles, plazas comerciales, viviendas y otros proyectos inmobiliarios destinados a contribuir a la sostenibilidad financiera de la inversión.

La zona dispone, además, de un régimen urbanístico especial establecido mediante la Ordenanza 1/25, aprobada el 11 de febrero de 2025 por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

La ordenanza declaró como "polígono especial Ensanche La Fe" los terrenos ocupados por el Estadio Quisqueya, el Coliseo Carlos Teo Cruz y áreas de instituciones públicas próximas.

Dentro de ese perímetro también se encuentran instalaciones vinculadas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Comisión Militar y Policial.

La nueva instalación deberá contar con las condiciones necesarias para recibir béisbol profesional, otras disciplinas deportivas y actividades sociales. El actual Estadio Quisqueya Juan Marichal no dispone de las condiciones requeridas para recibir partidos oficiales de MLB.

¿Qué pasaría con el Quisqueya y el Coliseo de Boxeo?

El proyecto establece como requisito obligatorio que el Estadio Quisqueya Juan Marichal permanezca en funcionamiento mientras se construye la nueva instalación.

La disposición busca garantizar la continuidad del campeonato de béisbol profesional dominicano y evitar que los equipos que juegan en el estadio tengan que suspender sus operaciones durante el proceso.

Cuando Citelf asuma formalmente la administración, deberá atender las necesidades operativas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y de los equipos que utilicen el estadio durante la temporada.

La iniciativa obliga al socio estratégico a remodelar el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz como parte del proyecto.

La instalación permanecerá como propiedad del Estado y no podrá utilizarse como garantía para obtener financiamiento, según establece el documento.

Inversionista deberá aportar capital propio

Las bases del concurso deberán exigir al socio estratégico que acredite capacidad financiera para realizar una inversión mínima inicial.

El porcentaje de ese aporte directo será establecido posteriormente en los términos de referencia del procedimiento competitivo.

El inversionista también deberá demostrar experiencia y capacidad para diseñar y construir el estadio bajo los estándares exigidos por MLB.

Además, tendrá que presentar un modelo de negocio económicamente sostenible para el desarrollo integral de la zona.

Proyecto deberá crear nuevas calles y áreas verdes

El plan inmobiliario no se limitará a edificios y establecimientos comerciales. La propuesta del inversionista deberá contemplar el desarrollo de áreas de dominio público municipal, incluidas nuevas calles internas y espacios verdes.

La iniciativa busca transformar el polígono del Ensanche La Fe mediante una intervención urbana integral asociada a la infraestructura deportiva.

También se contempla la posibilidad de incorporar plazas comerciales, espacios de servicios, proyectos residenciales, estacionamientos, áreas turísticas y un hotel.

Estos componentes funcionarían como fuentes adicionales de ingresos para contribuir a la sostenibilidad económica del proyecto.

Proyecto podrá acceder a incentivos fiscales

La sociedad podrá acogerse a los incentivos fiscales existentes en la legislación dominicana que resulten aplicables según la naturaleza de las inversiones.

Esos beneficios podrán abarcar la construcción del estadio, la remodelación del Coliseo Carlos Teo Cruz y el desarrollo del complejo inmobiliario.

La legislación citada en el proyecto incluye la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico, aunque la aplicación de los incentivos deberá realizarse conforme a los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico.

Antecedentes

La propuesta tiene su origen en la comisión consultiva creada mediante el Decreto 306-25, del 6 de junio de 2025, posteriormente modificado por el Decreto 378-25, del 10 de julio del mismo año.

La comisión recibió el mandato de evaluar la viabilidad de construir un estadio en terrenos estatales del Ensanche La Fe con capacidad para recibir partidos oficiales de MLB.

Tras realizar consultas y estudios técnicos, jurídicos y financieros, recomendó en junio de este año desarrollar la obra junto con el sector privado mediante una empresa de capital mixto.

La comisión sostuvo más de 20 reuniones con especialistas, juristas, diseñadores, promotores y representantes de sectores relacionados con el béisbol y el desarrollo urbano.