La vicepresidenta llama a reforzar la prevención en el sistema de salud

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( CEDIDA POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La vicepresidenta Raquel Peña reconoció este miércoles la importancia de fortalecer los sistemas de prevención para aumentar la capacidad de resiliencia de los servicios de salud ante situaciones de emergencia.

"Porque prevenir también es una forma de construir resiliencia", afirmó la vicemandataria durante la apertura del Diálogo Regional de Política: Construyendo sistemas de salud resilientes en América Latina y el Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro reúne en Santo Domingo a autoridades de salud y finanzas, así como a expertos de 25 países de la región, para analizar estrategias que permitan fortalecer la capacidad de los sistemas sanitarios para enfrentar desastres y otras situaciones de emergencia.

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Peña, quien también encabeza el Gabinete de Salud, afirmó que el Gobierno ha asumido la salud como un pilar estratégico, con énfasis en la prevención, la atención oportuna y la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar a la población.

La vicepresidenta subrayó que construir sistemas sanitarios resilientes implica anticiparse a los riesgos y fortalecer de manera permanente las capacidades institucionales, de forma que los servicios esenciales puedan continuar funcionando incluso en escenarios de emergencia.

Preparación antes de la emergencia

Durante el encuentro, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, planteó que la resiliencia de los sistemas sanitarios debe construirse antes de que ocurra una emergencia, mediante la identificación de riesgos, la definición de responsabilidades, la protección de infraestructuras y suministros y la preparación del personal.

"La fortaleza de un sistema de salud no se mide por cómo funciona en tiempos normales, sino por su capacidad de seguir protegiendo la vida cuando lo normal deja de existir", expresó el funcionario.

El galeno agregó además, que la resiliencia no consiste en improvisar ante una crisis, sino en haber identificado previamente los riesgos y definir quién decide, quién coordina y quién actúa.

Los riesgos que enfrenta la región

El diálogo regional aborda la necesidad de preparar los sistemas de salud frente al incremento de amenazas como olas de calor extremo, inundaciones, tormentas, sequías, cambios en las enfermedades transmitidas por vectores y eventos sísmicos.

Además, se analizó cómo incorporar la resiliencia y la gestión de riesgos en la planificación, las inversiones de capital, los presupuestos y la gestión operativa de los sistemas de salud, así como la búsqueda de alternativas de financiamiento para las acciones de adaptación del sector.