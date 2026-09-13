Presidente Abinader entrega obras deportivas y un Caipi en San Cristóbal

Diario Libre/Jóliver Brito ( EL CAIPI DE CANASTICA ALBERGUERÁ 250 NIÑOS DE ENTRE CERP A CINCO AÑOS. )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo una jornada de inauguraciones y actividades con jóvenes en la provincia de San Cristóbal, donde entregó dos techados deportivos y un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), además de sostener un encuentro con 450 estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados.

La agenda comenzó con la inauguración de un techado de canchas en Cambita Garabitos, construido con una inversión superior a los 26 millones de pesos y que, de acuerdo con las autoridades, beneficiará a más de 700 estudiantes de esa comunidad.

El nuevo espacio permitirá a los estudiantes realizar actividades deportivas, culturales, actos escolares y otras actividades recreativas en mejores condiciones.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que las instalaciones contribuirán a que los jóvenes desarrollen sus capacidades en áreas como el deporte, el arte, la ciencia y la tecnología.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/576ae417-5316-493b-afb1-9eae549d3134-97752db5.jpg El presidente Abinader durante la inuguración del techado de Cambita Garabitos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

La estudiante Yohanny Alejandra Vega Ceballo, de quinto de secundaria, agradeció en nombre de sus compañeros la entrega de la obra y afirmó que el nuevo espacio les permitirá desarrollar sus talentos, practicar deportes y fortalecer los vínculos con la comunidad.

Caipi en Canastica

Posteriormente, el mandatario inauguró un centro Caipi en la comunidad de Canastica, destinado a atender a 250 niños de cero a cinco años. La obra tuvo un costo de 82.3 millones de pesos.

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante, resaltó que el centro ampliará la cobertura de los servicios dirigidos a la primera infancia en la provincia.

El Caipi ofrecerá atención integral que incluye estimulación temprana y educación inicial, salud y nutrición, detección y atención oportuna de niños con necesidades educativas especiales o condiciones de discapacidad, protección contra el abuso y la violencia, registro de nacimiento e identidad y acompañamiento a las familias.

Guante indicó que la nueva infraestructura también representa un apoyo para los padres, madres y tutores, al contar con un espacio seguro donde sus hijos reciben cuidado y protección, lo que les permite trabajar, estudiar o emprender.

Según los datos ofrecidos durante el acto, el Inaipi atiende actualmente a 5,018 niños de cero a cinco años en 17 centros de la provincia de San Cristóbal, mientras que en toda la provincia existen 43 centros, con capacidad para 12,556 niños y niñas de ese rango de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/02bae555-e634-4993-830d-8d69f58a1271-d7e720cd.jpg La estancia infantil cuenta con personal debidamente capacitado para asistir a los niños en diferentes áreas. (DIARIOLIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/21a800a0-1dcb-4811-be85-fdbbd71e8615-16e8f9ef.jpg (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/86aa9a18-6912-4e4b-9e50-889ec6f5d7d5-05de0ae4.jpg El presidente Luis Abinader corta la cinta. Le acompañan, de izquierda a derecha, Ángel Rafael Salazar Rodríguez Egehid; el senador Gustavo Lara Salazar; la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla Dolores; Xiomara Guante, directora del Inaipi y Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Encuentro con estudiantes

Como parte de su agenda en la provincia, Abinader también compartió un almuerzo con 450 jóvenes estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados, con quienes conversó sobre distintos aspectos relacionados con la educación.

Durante el encuentro, el jefe del Estado escuchó las inquietudes de los estudiantes y sus perspectivas sobre su formación y futuro profesional. Exhortó a esforzarse para convertirse en profesionales de bien y aportar al desarrollo del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/c7e516c0-27d0-4927-938f-fed0f7f2a124-fa65926f.jpg El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en un encuentro con estudiantes en San Cristóbal. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

Segundo techado

La jornada del presidente en San Cristóbal concluyó con la inauguración de otro techado, esta vez en la comunidad de El Carril, en los Bajos de Haina.

Con estas obras, el Gobierno busca ampliar los espacios destinados a la práctica deportiva y las actividades comunitarias, al tiempo que fortalece la infraestructura educativa y los servicios dirigidos a la primera infancia en la provincia.