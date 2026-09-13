Abinader escucha a jóvenes de San Cristóbal y anuncia apertura de Hospital Traumatológico

El presidente Luis Abinader promovió la formación en tecnología, inteligencia artificial e idiomas. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

Como parte de su compromiso con el futuro de los jóvenes y con escuchar de primera mano sus necesidades, el presidente Luis Abinader sostuvo este domingo un encuentro-conversatorio con jóvenes de comunidades apartadas de la provincia San Cristóbal, muchas de las cuales históricamente han tenido un acceso limitado a oportunidades de desarrollo.

Durante el encuentro, realizado en la Gobernación Provincial, el mandatario anunció que el próximo 6 de noviembre, Día de la Constitución, será inaugurado el Hospital Traumatológico de San Cristóbal, una obra que permitirá descongestionar el Hospital Juan Pablo Pina y ampliar la capacidad de atención de pacientes traumatológicos en la región Sur.

"Eso va a ayudar mucho a todo San Cristóbal porque va a descongestionar el Hospital Juan Pablo Pina, que está bastante congestionado. Prácticamente el 45 % de los casos son de accidentes, de traumas", explicó el gobernante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-13-at-72634-pm-1-920796be.jpeg El mandatario habló con los jóvenes sobre tecnología e IA. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Asimismo, Abinader informó que el Gobierno llegó a un acuerdo con el Ingenio CAEI para agilizar el proceso de titulación de terrenos en Yaguate y comunidades de la zona.

Explicó que el proceso podría tomar alrededor de seis meses y que se proyecta entregar entre 6,000 y 7,000 títulos de propiedad en la zona comprendida entre Yaguate y la provincia Peravia, lo que, afirmó, contribuirá al dinamismo económico de toda la región.

Jóvenes valoran apertura al diálogo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-13-at-72635-pm-1-8565de2a.jpeg Participaron jóvenes de Cambelén, San Gregorio de Nigua, La Pared de Haina, Yaguate, entre otras comunidades. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Iraida Heredia expresó su satisfacción y agradecimiento, en nombre de los jóvenes, por la realización del encuentro y destacó que el presidente Abinader ha demostrado disposición para escuchar a la juventud sin importar su origen.

En el conversatorio participaron jóvenes de Cambelén, San Gregorio de Nigua, La Pared de Haina, Yaguate, Sabana del Puerto, Villa Altagracia, Medina, Juan Barón, Palenque, Hatillo, La Col, Cambita Garabitos, Hamey y Los Cacaos, quienes valoraron el interés mostrado por el mandatario en conocer sus necesidades y escuchar sus propuestas.

Exhorta a los estudiantes a planificarse y mantener hábitos saludables, como herramientas para alcanzar las metas que se propongan.

Promueve formación en tecnología e IA

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-13-at-72634-pm-abe2fe1c.jpeg El presidente reafirmó el compromiso del Estado con garantizar una educación accesible y de calidad. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

El encuentro, caracterizado por la cercanía y el diálogo abierto con los estudiantes, permitió al mandatario escuchar inquietudes relacionadas con la mejora de la infraestructura escolar, la ampliación de programas de liderazgo, las oportunidades de inserción laboral formal para los egresados y las facilidades de becas para continuar estudios superiores.

Al responder a los estudiantes, Abinader les exhortó a continuar su formación y enfocarse en áreas de alta demanda para el futuro, como la tecnología, la inteligencia artificial y los idiomas, al tiempo que reafirmó el compromiso del Estado con garantizar una educación accesible y de calidad para todos los estratos sociales.

En la actividad participaron la gobernadora provincial, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara Salazar; el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar; el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard.

El rector del Politécnico Loyola (IPL), padre José Victoriano Reyes, S.J.; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; el director de Transporte Estudiantil (TRAE), Luis Felipe Cartagena, y el alcalde del municipio San Cristóbal, Nelson de la Rosa.