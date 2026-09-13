Santiago vuelve a ser centro de operaciones de Abinader: tres días de agenda en el Cibao

La Casa Presidencial de Santiago fue habilitada durante el primer período de Abinader. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

La ciudad de Santiago volverá a convertirse desde este lunes en uno de los principales centros de trabajo del presidente Luis Abinader, quien permanecerá durante tres días en la región Norte para desarrollar una agenda que combinará despacho, reuniones y recorridos por proyectos públicos en Santiago, Espaillat y Valverde.

La jornada, que se extenderá hasta el miércoles 16 de septiembre, tendrá una característica distinta a las visitas puntuales que el mandatario suele realizar a la provincia: durante tres días Santiago funcionará como base de una agenda presidencial que también lo llevará a Moca, Licey al Medio y Mao.

El lunes, Abinader iniciará sus actividades en Moca, donde inaugurará la carretera de Las Espinas, de 5.8 kilómetros, y posteriormente se reunirá con alcaldes y autoridades de Espaillat.

En horas de la tarde llegará a Santiago para desarrollar reuniones privadas.

El martes estará dedicado principalmente a encuentros con representantes de los sectores público, privado, empresarial, académico y social de Santiago, según la agenda oficial divulgada por la Dirección de Prensa del Presidente.

El miércoles será la jornada de mayor desplazamiento territorial. El mandatario inaugurará la escuela El Guano y supervisará los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Desde Santiago continuará hacia Licey al Medio, donde conocerá los avances de la construcción del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento.

Posteriormente se trasladará a Mao, provincia Valverde, para supervisar proyectos de saneamiento y los trabajos del Hospital Traumatológico de Mao. La jornada concluirá con un encuentro con alcaldes y autoridades de Valverde.

Una modalidad que Abinader ha utilizado en Santiago

La permanencia del presidente en Santiago durante varios días se inscribe en una modalidad que su administración ha utilizado en diferentes momentos para desarrollar parte de la agenda del Gobierno desde la región Norte.

En agosto de 2022, Abinader convirtió a Santiago en escenario de una parte importante de las actividades por sus dos primeros años de gestión.

El acto central estaba previsto para realizarse en el Monumento a los Héroes de la Restauración, pero un fuerte aguacero ocurrido el 16 de agosto impidió el montaje en ese lugar y obligó a trasladar de manera imprevista la actividad al Gran Teatro del Cibao, donde finalmente el mandatario pronunció su discurso.

Dos años después, en abril, trasladó a Santiago su encuentro semanal con los medios, LA Semanal con la Prensa.

La actividad se realizó en el Gran Teatro del Cibao, convirtiendo nuevamente a la ciudad en escenario de una de las principales actividades de comunicación del Gobierno.

En septiembre, el mandatario volvió a concentrar una parte de su agenda en Santiago.

En esa ocasión encabezó actividades relacionadas con proyectos urbanos y de saneamiento y posteriormente realizó una edición de La Semanal desde el entorno del arroyo Gurabo.

El antecedente más reciente ocurrió en junio de este año, cuando Abinader desarrolló una jornada de trabajo en Santiago que incluyó encuentros con dirigentes comunitarios y la revisión de proyectos de agua potable, infraestructura vial, educación, salud, deportes y seguridad.

La jornada culminó con el Consejo de Ministros número 58, celebrado en el Jardín Botánico de Santiago, donde el Gobierno pasó revista a más de 200 obras e intervenciones ejecutadas en la provincia.

Tres días y una agenda que trasciende Santiago

La jornada que comienza este lunes presenta una particularidad: aunque Santiago será el centro de operaciones, la agenda presidencial tiene un alcance regional.

Espaillat será el primer destino, con la inauguración de una carretera y una reunión con las autoridades municipales.

En Santiago se concentrarán las reuniones con sectores de la vida pública, empresarial, académica y social, además de varias de las actividades de infraestructura.

Licey al Medio y Mao incorporarán a la agenda el saneamiento y la infraestructura sanitaria, mientras que en Valverde el presidente también supervisará la construcción del Hospital Traumatológico de Mao.

De esta manera, la agenda presidencial combina asuntos de alcance provincial con proyectos de infraestructura y servicios públicos en distintas localidades del Cibao.

El esquema también permitirá al mandatario mantener reuniones de trabajo desde Santiago entre los desplazamientos hacia otras localidades de la región.

La Casa Presidencial de Santiago

La utilización de Santiago como centro de trabajo presidencial cuenta además con una infraestructura creada para facilitar la permanencia del mandatario en la región.

La Casa Presidencial de Santiago fue habilitada durante el primer período de Abinader como un espacio desde el cual el presidente puede alojarse y desarrollar labores oficiales cuando permanece en la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-23030-pm-2-758a9e8d.jpeg La nueva jornada del mandatario en la región Norte amplía una dinámica que ha llevado al presidente a realizar desde Santiago consejos de ministros, encuentros con la prensa, reuniones comunitarias y actividades de seguimiento a obras. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Su existencia ha permitido que algunas jornadas presidenciales en el Cibao no se limiten a actividades de unas horas, sino que incluyan reuniones y sesiones de trabajo desde la propia ciudad.

La Casa Presidencial de Santiago sirve como espacio de alojamiento y para el desarrollo de labores oficiales del presidente durante sus estadías en la ciudad.

La agenda anunciada para los días 14, 15 y 16 de septiembre incluye actividades en Santiago y desplazamientos hacia localidades de las provincias Espaillat y Valverde.