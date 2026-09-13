Presidente Abinader inaugura techado en Cambita Garabito que beneficiará a más de 700 estudiantes

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo 13 de septiembre el techado de canchas en Cambita Garabito, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE RD )

Con una inversión que supera los 26 millones de pesos, el presidente Luis Abinader inauguró hoy un techado de canchas en Cambita Garabito, que según las autoridades beneficiará a más de 700 estudiantes de la comunidad.

La obra permitirá a los estudiantes desarrollar la práctica deportiva, actividades culturales, actos escolares y otras experiencias recreativas en mejores condiciones.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps dijo que el centro deportivo permitirá a los estudiantes y jóvenes de la comunidad descubrir y desarrollar sus capacidades en distintas áreas.

Declaraciones oficiales

"Cada estudiante tiene capacidades que necesitan oportunidades para ser descubiertas y desarrolladas. Algunas se encuentran en las matemáticas, en la ciencia o en la tecnología. Otras en el arte, en la música o en el deporte. Y una buena educación abre espacio para todas esas posibilidades", expresó.

El funcionario llamó a aprovechar las instalaciones y el tiempo escolar para mejorar su formación académica y condiciones físicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-33715-pm-1-91f54396.jpeg El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps en el centro deportivo. (CEDIDA POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE RD)

"La práctica deportiva permite desarrollar aprendizajes vinculados con la constancia, la preparación, el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo en equipo, que contribuyen a preparar a los jóvenes para enfrentar los desafíos dentro y fuera de las aulas" dijo De Camps.

Insistió en que este año escolar cada día de clases cuenta y debe traducirse en mejores aprendizajes y en el desarrollo integral de cada estudiante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-33715-pm-70df21c3.jpeg Vista deltechado de canchas en Cambita Garabito. (CEDIDA POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE RD)

Yohanny Alejandra Vega Ceballo, estudiante de Quinto de Secundaria, habló en representación de sus compañeros, agradeció la entrega del techado y afirmó que el nuevo espacio les permitirá desarrollar sus talentos, practicar deportes y fortalecer los vínculos con la comunidad.

El presidente Abinader tiene previsto realizar otras actividades este domingo en San Cristóbal como la inauguración de una Estancia Infantil en la comunidad de Canastica.

También sostendrá un encuentro y almuerzo con 450 jóvenes estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados para compartir directamente con ellos y conocer sus inquietudes, perspectivas y aspiraciones de cara a su formación y futuro profesional.

Otro acto que encabezará el mandatario será la inauguración del techado de El Carril.

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