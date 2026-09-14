Abinader sobre Miches: "Hemos pasado de un hotel a 3,000 nuevas habitaciones hoteleras"

Presidente Luis Abinader en LA Agenda Semanal realizada en Santiago. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó este lunes el crecimiento de Miches, provincia El Seibo, y atribuyó parte de su transformación turística a la coordinación entre el sector público y el privado.

El jefe de Estado afirmó que el municipio, que hace pocos años contaba con un solo hotel, ahora dispone de 3,000 nuevas habitaciones hoteleras, mientras otras 3,000 se encuentran en construcción.

"Y en esa alianza público-privada pasamos de un solo hotel que había en Miches, que había empezado hace unos dos o tres años, que era el Club Med, aislado, hemos pasado ya a 3,000 nuevas habitaciones hoteleras y hay 3,000 en construcción. Imagínense también lo que significa eso para esa provincia del Seibo, que era una de las que tenía los mayores niveles de pobreza de la región Este. Ya hoy, Miches es otra área de desarrollo turístico independiente, con sus virtudes y desarrollo", afirmó.

Durante el encuentro La Agenda Semanal, realizado desde Santiago, Abinader recordó que una de las principales preocupaciones que recibía, especialmente de los empresarios, estaba relacionada con la falta de infraestructuras en Miches.

"Había una disyuntiva de muchos empresarios. Nos decían: ´No tenemos infraestructuras, nos faltan caminos, no tenemos electricidad ni agua potable´", expresó.

Infraestructura y educación

Ante estas necesidades, explicó que el Gobierno alcanzó un acuerdo con el sector privado para suplir parte de las infraestructuras requeridas.

Entre las obras desarrolladas, citó la construcción de un acueducto, carreteras y un nuevo hospital, además de la ampliación de la oferta educativa con la llegada del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) a El Seibo y una sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en esa provincia.

Abinader resaltó que con esas infraestructuras se han generado nuevas oportunidades para la provincia de El Seibo.

En el encuentro de este lunes el mandatario y funcionarios del Gobierno abordaron temas vinculados con el desarrollo de las provincias y las iniciativas impulsadas en distintas comunidades.

El mandatario permanecerá durante tres días en Santiago de los Caballeros, donde agotará una agenda de trabajo que incluye reuniones y seguimiento a distintos proyectos.

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