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Abinader reacciona a denuncia contra comercio chino: todas las empresas deben cumplir la ley

El mandatario informó que la DGII mantiene más de 40 auditorías a empresas de capital chino

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Abinader reacciona a denuncia contra comercio chino: todas las empresas deben cumplir la ley
El presidente Luis Abinader mientras aborda el tema durante su visita a Santiago (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que las empresas que operan en República Dominicana deben someterse al cumplimiento de las leyes nacionales, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios.

El mandatario sostuvo que el gobierno garantizará que las normas sean aplicadas por igual a dominicanos y extranjeros, al referirse a las denuncias sobre presunta competencia desleal en el comercio y a los reclamos de sectores comerciales.

Auditorías a empresas

En ese contexto, Abinader reveló que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene en curso más de 40 auditorías a empresas de capital chino, con las que busca determinar la situación de esos negocios frente a las denuncias realizadas.

"Todos van a tener que cumplir la ley", afirmó el jefe de Estado.

Reacciones comerciales

La declaración del presidente se produce ante el llamado de sectores comerciales a una huelga nacional en rechazo a lo que califican como competencia desleal de negocios de capital chino.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.