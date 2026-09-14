Monorriel de Santiago comenzará pruebas con trenes en octubre y abrirá antes de fin de año

Los trenes del Monorriel de Santiago comenzarán a circular a partir de octubre como parte del proceso de pruebas y puesta en marcha del sistema, mientras que antes de finalizar 2026 el Gobierno prevé iniciar una apertura gradual que incluirá visitas guiadas, informó este lunes Jhael Isa, director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

"Ya hemos completado la conexión eléctrica y, a partir del mes de octubre, comenzaremos ya la circulación de trenes", declaró Isa durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader desde Santiago.

El funcionario, que también dirige la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) aseguró que el compromiso es cerrar el año con el monorriel en proceso de puesta en servicio.

"Al cierre de este año estaremos con un monorriel que está puesto en servicio, donde vamos a comenzar con visitas guiadas, como hemos hecho en el teleférico y en otros proyectos, y comenzando la apertura hasta la operación comercial del sistema", explicó.

Las declaraciones precisan el calendario para una de las fases más esperadas del proyecto. En junio, durante una supervisión de las obras que encabezó Abinader, las autoridades habían previsto realizar las pruebas dinámicas de movimiento de trenes durante el último trimestre de 2026 y comenzar en diciembre la denominada "marcha en blanco", período de pruebas previo a la operación regular.

Isa no estableció este lunes una fecha exacta para el comienzo de la operación comercial plena. Su cronograma coloca en octubre el inicio de la circulación de los trenes y antes del cierre de diciembre el comienzo de una apertura progresiva del sistema.

Obra estructural terminaría este mes

El director de Fitram indicó que durante septiembre deberá completarse la estructura principal del monorriel.

Según explicó, este miércoles está previsto terminar la última columna del proyecto. La infraestructura incluye 4,252 pilotes, 662 fundaciones, 716 columnas, 658 capiteles (cabezales) y 1,132 vigas.

Todas las vigas, aseguró, ya fueron fabricadas y su montaje deberá completarse entre septiembre y octubre.

"Habremos completado en este mes la obra estructural", afirmó Isa.

A partir de entonces, los trabajos se concentrarán durante los próximos dos o tres meses en terminaciones como pisos y fachadas de las estaciones, mientras avanzan simultáneamente las pruebas de los componentes ferroviarios.

El Monorriel de Santiago tendrá un recorrido de aproximadamente 13 kilómetros y 14 estaciones, además de un patio-taller con unos 3.2 kilómetros de vías de servicio.

El trazado conectará Cienfuegos con Pekín, atravesando puntos de alta demanda de la ciudad e integrándose con el Teleférico de Santiago.

Isa señaló que el proyecto incluyó además la construcción de dos puentes sobre las cañadas de Gurabo y Nibaje y una trinchera de cerca de 500 metros en la zona monumental, diseñada para reducir el impacto de la infraestructura en ese entorno.

Hasta 80 kilómetros por hora

De acuerdo con el funcionario, los trenes podrán alcanzar velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y el sistema estará diseñado para operar con intervalos de hasta 90 segundos entre unidades.

Isa destacó que la conexión entre el monorriel y el teleférico permitirá integrar viajes desde distintas zonas de Santiago y facilitar el acceso a sectores como Cienfuegos, Pekín, la Zona Franca y el centro de la ciudad.

El Sistema Integrado de Transporte de Santiago contempla, además del monorriel y el teleférico, siete corredores de autobuses y un esquema de bicicletas públicas.

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