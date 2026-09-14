Gobierno proyecta invertir RD$53,590 millones en obras viales para desarrollo de la región Norte

Autopista del Ámbar ( CEDIDA POR OBRAS PÚBLICAS. )

El Gobierno proyecta invertir 53,590 millones de pesos entre lo que resta de 2026 y 2028 en un conjunto de obras de infraestructura vial destinadas a mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en Santiago y la región Norte.

Los recursos serán aportados a través del Fideicomiso RD Vial y ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

De acuerdo con lo informado durante LA Agenda Semanal encabezada por el presidente Luis Abinader en Santiago, actualmente se ejecuta una cartera de proyectos que supera los 42,800 millones de pesos en la zona.

Entre las principales obras figuran la ampliación de la Autopista Duarte, la Circunvalación de Navarrete, la Autovía del Ámbar, la Circunvalación de San Francisco de Macorís y la reconstrucción y ampliación de la carretera Jarabacoa-La Vega.

Hostos Rizik Lugo es el director general del Fideicomiso RD Vial, dijo durante su participación en el diálogo que las intervenciones forman parte de una estrategia para crear una red vial integrada en el Cibao, en lugar de desarrollar obras de manera aislada.

Autovía del Ámbar

La Autovía del Ámbar es considerada la principal obra dentro de la cartera proyectada. El corredor conectará directamente a Santiago con Puerto Plata y tiene un monto adjudicado de 28,000 millones de pesos.

"Hasta el momento se ha entregado un anticipo de 5,780 millones de pesos. La programación contempla otros 11,520 millones para 2027 y una cantidad similar para 2028, para un total de 23,040 millones de pesos pendientes de ejecución durante esos dos años".

Según las autoridades, el proyecto ya cuenta con contrato, anticipo y campamento. También fueron concluidas las vistas públicas, mientras avanzan los permisos, la liberación de terrenos, el diseño y los estudios geotécnicos.

El inicio físico de los trabajos está previsto para este año con tres frentes de construcción.

Ampliación de la Autopista Duarte

La ampliación de la Autopista Duarte registra una inversión ejecutada de 20,748 millones de pesos entre 2021 y 2026.

Para completar las intervenciones programadas se requieren otros 5,518 millones de pesos durante lo que resta de 2026 y 14,290.92 millones en 2027, para un total pendiente de 19,808.92 millones.

Dentro de este proyecto también se incluyen los elevados de los kilómetros 17, 22 y 28, concebidos para mejorar la circulación y los accesos hacia el Cibao.

Circunvalación de Navarrete

La Circunvalación de Navarrete está dividida en tres proyectos. Para el tramo Navarrete I quedan pendientes RD$328.72 millones para 2026 y RD$190.55 millones para 2027, equivalentes a RD$519.27 millones.

En Navarrete II faltan 1,700.34 millones de pesos para este año y 462.09 millones para 2027, para un total de 2,162.43 millones.

Mientras que Navarrete III tiene pendientes 1,786.33 millones en 2026 y 394.52 millones en 2027, para un total de 2,180.85 millones.

Las autoridades aseguran que esta infraestructura permitirá fortalecer la conexión de Santiago con la Línea Noroeste y Manzanillo, además de contribuir a descongestionar el tránsito.

Obras en San Francisco de Macorís y Jarabacoa

La Circunvalación de San Francisco de Macorís acumula una inversión de 1,465.31 millones de pesos entre 2022 y 2025, en tanto.

Los desembolsos fueron de 525.30 millones de pesos en 2022, RD$213.98 millones en 2023, 540.64 millones de pesos en 2024 y 185.40 millones en 2025.

El proyecto busca mejorar la continuidad vial hacia el Cibao Nordeste y facilitar el transporte de personas y mercancías.

En tanto, la reconstrucción y ampliación de la carretera Jarabacoa-La Vega acumulaba una inversión superior a 543.26 millones hasta 2025.

La intervención procura mejorar las condiciones de uno de los principales corredores de montaña del país y facilitar la movilidad entre ambas localidades.

También contemplan iluminación

Además de las grandes obras de infraestructura, el Gobierno informó sobre un contrato de mantenimiento regional y un programa de iluminación de 150 kilómetros de carreteras.

De esa cantidad, 50 kilómetros ya fueron inaugurados y otros 100 kilómetros se encuentran en ejecución.

Las autoridades sostienen que el conjunto de proyectos permitirá reducir los tiempos y costos de traslado, elevar la seguridad vial y favorecer sectores como el turismo, la producción, el comercio y la logística.

La meta, según lo expuesto, es consolidar una red que conecte de manera más eficiente los principales polos productivos y turísticos de la región Norte con el resto del territorio nacional.