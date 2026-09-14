El primer cable submarino de la nueva infraestructura de Google en República Dominicana quedará conectado antes de finalizar este año, mientras dos de los enlaces estarán operativos en octubre de 2027 y los otros dos previstos en el proyecto entrarán en funcionamiento durante 2028.

El calendario fue revelado este lunes por el Gobierno durante LA Agenda Semanal, celebrada en Santiago, y constituye uno de los principales datos nuevos sobre una inversión anunciada inicialmente en febrero y ampliada por Google en agosto.

Hasta ahora se conocían las rutas, el número de cables y la inversión inicial de más de 500 millones de dólares, pero Google no había divulgado públicamente fechas de entrada en operación de los nuevos sistemas. En su presentación de Americas Connect, el 11 de agosto, la empresa anunció los cables Alisios, Canoa y OlaLuz y una ramificación de Firmina, sin precisar calendario de construcción o puesta en servicio.

El presidente Luis Abinader introdujo el tema durante la exposición sobre inversión, innovación y competitividad territorial.

"Hay un proyecto que nos va a dar mucha competitividad, especialmente para los data centers, para la inteligencia artificial. Ese es el proyecto de Google", manifestó el mandatario antes de pedir al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicar en qué etapa se encuentra.

Abinader recordó que el proyecto fue anunciado a principios de año, pero señaló que desde entonces se han producido avances que, a su juicio, no son suficientemente conocidos por la población.

Primer cable antes de terminar 2026

Paliza explicó que la infraestructura permitirá sustituir progresivamente una parte de la capacidad internacional que actualmente depende de cables con varios años de operación y aumentar el volumen de información que puede entrar y salir del territorio dominicano.

"Para finales de este año tendremos el primer cable conectado" José Ignacio Paliza ministro de la Presidencia “

La infraestructura aterrizará en Cabeza de Toro, sección El Salado, en el distrito municipal Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, ubicación que ya había sido autorizada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Paliza afirmó que el proyecto colocará al país en una posición estratégica entre Estados Unidos, América del Sur y Europa.

"Nos está colocando a la República Dominicana en el centro de toda la conectividad en materia digital entre Estados Unidos, Suramérica y gran parte del mundo", dijo.

El funcionario estimó que la inversión vinculada al territorio dominicano ronda entre 500 millones y 800 millones de dólares. Hasta ahora, el monto oficialmente confirmado para la primera fase había sido superior a 500 millone de dólares.

Paliza señaló que la nueva capacidad permitiría atraer centros de datos y proyectos relacionados con inteligencia artificial, además de reducir fallas y mejorar la velocidad de las conexiones.

Dos operativos en octubre de 2027

El viceministro de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, Roger Pujols, agregó posteriormente el calendario de entrada en servicio de los demás sistemas.

"Se prevé que estén listos y operativos dos de los primeros cables en octubre del 2027 y los dos próximos cables en 2028", informó.

Pujols añadió que los primeros enlaces comenzarán a quedar interconectados durante este año y que "a partir de febrero" empezará la instalación y despliegue del resto de los cables.

Ese cronograma no había sido incluido en los anuncios previos de Google.

En agosto, la tecnológica presentó Americas Connect, una red que tendrá a República Dominicana como punto común de varios enlaces: Alisios conectará al país con Panamá y Chile; Canoa lo enlazará con Bermudas; OlaLuz establecerá una conexión directa con Florida, y una ramificación del sistema Firmina también llegará al territorio dominicano.

Actualmente República Dominicana dispone de seis cables submarinos internacionales, pero solo uno conecta directamente con Estados Unidos continental, según las informaciones oficiales presentadas en febrero.

Con la nueva infraestructura, el Gobierno sostiene que las conexiones directas con Estados Unidos pasarán de una a tres y que el número de pares de fibra disponibles para esa ruta se multiplicará por diez. Esos incrementos habían sido anunciados desde febrero.

Google hará otro anuncio el 24 de septiembre

Pujols adelantó, además, que Google realizará el próximo 24 de septiembre un nuevo anuncio relacionado con una conexión desde República Dominicana hacia "un gran país suramericano".

El funcionario no identificó el país ni ofreció detalles adicionales.

Google ya había anunciado que Alisios conectará República Dominicana, Panamá y Chile, por lo que no queda claro en las declaraciones de Pujols si el anuncio del 24 de septiembre corresponde a esa ruta o a una conexión adicional.

Un estudio económico pendiente de aclaración

Pujols reveló también que el Gobierno recibió el pasado viernes un estudio de impacto económico preparado en torno al sistema de cables.

Según el viceministro, el informe estima un impacto de "15,200 millones de pesos" y posteriormente señaló que equivaldría al 12.4 % del producto interno bruto.

Sin embargo, ambas cifras no son compatibles matemáticamente: 15,200 millones de dólares representan una proporción muy inferior al 12.4 % del PIB dominicano.

El funcionario no explicó durante la presentación el período utilizado para hacer la estimación ni fue divulgado el estudio que permitiría verificar si hubo un error al mencionar la moneda o el porcentaje.

Pujols sostuvo que el informe también anticipa una reducción de los precios de internet y una disminución importante de la latencia.

El proyecto dominicano fue presentado formalmente el 19 de febrero, cuando el Gobierno anunció que Google construiría en el país su octavo puerto internacional de intercambio digital en el mundo y el primero en América Latina. Desde entonces, la compañía amplió la iniciativa hasta convertir a República Dominicana en punto de convergencia de cuatro nuevas conexiones submarinas.