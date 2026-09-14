Abinader: "Hemos llevado el desarrollo a los puntos más pobres"

El presidente Luis Abinader, durante la celebración de LA Agenda Semanal desarrollada en Santiago. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que uno de los objetivos de su Gobierno ha sido llevar el desarrollo económico y las oportunidades de empleos más allá de Santo Domingo, mediante inversiones en infraestructura y proyectos productivos en distintas regiones del país.

Durante la cuarta entrega de LA Agenda Semanal, realizada en Santiago, el mandatario recordó una frase que, según explicó, le expresó durante la campaña electoral de 2016 un dirigente de Bonao, ya fallecido: "Yo quiero, Abinader, que el desarrollo pase de los peajes de Santo Domingo".

Abinader dijo que esa expresión resume parte del enfoque que ha procurado aplicar desde el Gobierno, al impulsar proyectos que, a su juicio, buscan generar oportunidades económicas en zonas que tradicionalmente han tenido menor desarrollo.

"Llevado el desarrollo a los puntos más pobres", afirmó al recordar la frase del dirigente perremeísta.

Proyectos fuera de Santo Domingo

Abinader citó entre esos proyectos el desarrollo turístico de Pedernales, donde destacó la construcción de hoteles y el potencial de generación de empleos, además de su impacto en productores agrícolas de Independencia, Bahoruco, San Juan y Elías Piña.

También mencionó a Miches, en la región Este, donde señaló que el crecimiento de la oferta hotelera genera empleos no solo para ese municipio, sino también para localidades cercanas en El Seibo.

En ese contexto, indicó que el Gobierno trabaja en el mejoramiento de la carretera que comunica El Seibo con Miches, debido a la demanda de trabajadores que se desplazan entre ambas zonas.

El mandatario también se refirió a Santiago, donde destacó el impacto que tendrán las obras de infraestructura y transporte en los trabajadores de las zonas francas.

Puso como ejemplo a los residentes del sector Pekín, quienes, según explicó, podrán reducir el tiempo de desplazamiento hacia la zona franca con el desarrollo de las obras ferroviarias.

Manzanillo y Puerto Plata

El presidente incluyó, además, el desarrollo de Manzanillo entre los proyectos destinados a crear nuevas oportunidades fuera de la capital.

Recordó una visita que realizó a esa zona en la década de 1980 junto a su padre y describió el contraste con el escenario que proyecta actualmente para el municipio.

Abinader señaló que Manzanillo se encamina hacia un desarrollo que incluye un puerto multimodal y actividades industriales, energéticas y turísticas. S ostuvo que las inversiones buscan contribuir al relanzamiento del turismo en Puerto Plata .

En el caso de Samaná, destacó que el desarrollo no debe limitarse a los proyectos inmobiliarios y hoteleros de Las Terrenas, sino que también debe generar empleos en el sur de la provincia, con impacto en Arroyo Barril, Sánchez y el municipio de Samaná.

"Eso es lo que estamos creando. Regiones de oportunidades para que el desarrollo salga de Santo Domingo", manifestó.