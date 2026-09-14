Paliza ve en la Autovía del Ámbar una obra para transformar la economía del Cibao

José Ignacio Paliza ofrece detalles de la Autovía del Ámbar durante LA Agenda Semanal celebrada en Santiago el lunes 14 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

Para el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la construcción de la Autovía del Ámbar representa mucho más que una nueva carretera: es una infraestructura llamada a cambiar la relación económica entre Puerto Plata y el Cibao Central.

Durante LA Agenda Semanal encabezada este lunes por el presidente Luis Abinader desde Santiago, Paliza destacó que la vía permitirá reducir considerablemente el tiempo de traslado entre Santiago y Puerto Plata y acercará ambos polos económicos y turísticos.

La construcción de la autopista fue adjudicada Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. por el Fideicomiso RD Vial al concluir la Licitación Pública Nacional FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010, convocada en noviembre de 2025 junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Será construida por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar. La Autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa

"Será un ganar-ganar", afirmó Paliza al referirse a los beneficios que la carretera generará tanto para Puerto Plata como para Santiago.

La Autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa

El ministro explicó que la intención es integrar economías que actualmente están segmentadas, incluyendo las de Puerto Plata, Santiago, Espaillat y La Vega, para crear nuevas sinergias en la región.

Puerto Plata más cerca del Cibao

Uno de los principales efectos que Paliza atribuye a la Autovía del Ámbar será la transformación de Puerto Plata en un destino mucho más cercano para los residentes del Cibao Central.

El funcionario sostuvo que la vía permitirá reducir el trayecto entre Santiago y Puerto Plata a menos de la mitad del tiempo actual y que la provincia turística quedará a menos de 25 minutos de Santiago, una vez completada la conexión bajo las condiciones proyectadas.

La nueva realidad podría modificar incluso las decisiones de residencia y trabajo.

El presidente Luis Abinader puso como ejemplo -durante LA Agenda Semanal- que una persona podría vivir en un apartamento frente a la playa en Puerto Plata y trabajar en Santiago.

Para Paliza, la relación también funcionará en sentido contrario: los puertoplateños tendrán un acceso más rápido a las oportunidades y servicios de una de las principales ciudades del país.

"Nos dará acceso a las bondades de una gran ciudad", expresó.

Turismo y nuevas inversiones

Paliza también vincula el proyecto con el crecimiento que ha registrado Puerto Plata en los últimos años.

Indicó que al cierre de 2025 la provincia recibió 2.5 millones de visitantes, aproximadamente 1.5 millones más que cinco años atrás, sin contabilizar el turismo de segunda residencia proveniente principalmente del mercado local.

Desde su perspectiva, la mejora de la conectividad puede convertirse en un nuevo impulso para ese crecimiento, al facilitar el movimiento de visitantes y hacer más atractiva la zona para nuevas inversiones.

El ministro utilizó como referencia el desarrollo experimentado por Punta Cana tras la construcción de la Autopista del Coral.

Según explicó, desde la apertura de esa vía en 2012, Punta Cana se ha triplicado en tamaño y ha duplicado su cantidad de habitaciones hoteleras, hasta alcanzar unas 60,000.

Paliza entiende que Puerto Plata y el Cibao Central podrían experimentar una dinámica de crecimiento similar con la culminación de la Autovía del Ámbar.

Una nueva relación entre Puerto Plata y Santiago

Más allá del turismo, el ministro considera que el proyecto puede modificar los vínculos comerciales y laborales de la región.

Una carretera con menores tiempos de recorrido facilitaría el intercambio de bienes, el acceso a servicios y la movilidad de trabajadores entre Santiago y Puerto Plata.

También permitiría que empresas ubicadas en una provincia tengan un acceso más sencillo al mercado de la otra.

Para Paliza, ese proceso de integración es precisamente uno de los mayores valores estratégicos de la obra.

La idea, según explicó, es que las economías de las distintas provincias del Cibao dejen de funcionar de manera aislada y puedan aprovechar sus fortalezas de forma conjunta.

Una obra que trasciende al Gobierno

Paliza reconoció que la construcción de la Autovía del Ámbar podría extenderse más allá del actual período de gobierno.

Sin embargo, consideró que su importancia para la región es tal que los próximos gobiernos deberán garantizar su continuidad hasta completarla.

"Es tan importante y estructurante que los gobiernos que habrán de venir tendrán que culminarla", sostuvo.

El proyecto ya cuenta con contrato, anticipo y campamento, mientras avanzan los permisos, la liberación de terrenos, el diseño y los estudios geotécnicos. El Gobierno proyecta iniciar los trabajos físicos este año.

Para Paliza, el impacto definitivo de la carretera no estará únicamente en reducir el tiempo de viaje entre dos ciudades, sino en crear una nueva plataforma de integración económica para Puerto Plata y el Cibao Central.

Su apuesta es que la carretera convierta la cercanía geográfica entre estas provincias en una cercanía real para el turismo, el empleo, la inversión, el comercio y la vida cotidiana de sus habitantes.