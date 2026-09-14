Abinader apuesta a Punta Bergantín para relanzar el turismo en Puerto Plata y toda la costa norte

El presidente Luis Abinader se mostró convencido de que el proyecto turístico Punta Bergantín contribuirá a relanzar el turismo hotelero en Puerto Plata y en toda la costa norte del país.

"Para relanzar la costa norte tenemos Punta Bergantín", afirmó el mandatario, quien destacó que el proyecto contempla cuatro hoteles de marcas norteamericanas e internacionales.

El mandatario consideró que la presencia de reconocidas marcas internacionales fortalecerá la promoción del destino.

A su juicio, la capacidad de mercadeo de esas cadenas hoteleras permitirá proyectar nuevamente la costa norte como uno de los principales destinos turísticos de República Dominicana.

El presidente también resaltó que Punta Bergantín tiene importancia como proyecto de política pública y, al mismo tiempo, representa una oportunidad de negocios para el Banco de Reservas, por lo que, según afirmó, no representa una carga para los contribuyentes.

El mandatario habló sobre el proyecto durante la transmisión de LA Agenda Semanal, realizada desde Santiago.

Avances del proyecto

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, definió Punta Bergantín como "el Nuevo Norte", iniciativa concebida para recuperar la posición que tuvo Puerto Plata como uno de los principales polos turísticos del país.

Aguilera informó que el proyecto ya registra avances en el desarrollo de su oferta hotelera e inmobiliaria.

Señaló que el año pasado se dio el primer picazo para la construcción de un hotel de una reconocida marca internacional, con 450 habitaciones.

Indicó que para comienzos de diciembre de este año está previsto el primer picazo del segundo hotel, también de inversión extranjera, mientras que para marzo de 2027 se contempla el inicio de la construcción de otro hotel de firma internacional, con 500 habitaciones.

Aguilera también resaltó el componente inmobiliario del proyecto.

Citó como ejemplo la participación del empresario santiaguero Pantaleón Salcedo, uno de los promotores del desarrollo, quien cuenta con un proyecto de 180 apartamentos, de los cuales 120 ya han sido vendidos.

Asimismo, informó que en Punta Bergantín se han vendido 263 solares y que, tras un reciente encuentro con empresarios de Santiago, se concretaron ventas por más de 40 millones de dólares.

Aguilera recordó que la iniciativa comenzó a gestarse en el primer gobierno de Abinader, cuando el presidente planteó la necesidad de recuperar los terrenos y destinarlos al desarrollo turístico.

"Punta Bergantín es precisamente ese sueño ya convertido en realidad", afirmó.

Alianza público-privada

El presidente de Banreservas sostuvo que la entidad actúa como "punta de lanza" del proyecto, en conjunto con el sector privado, bajo un modelo de alianza público-privada que busca impulsar el desarrollo turístico y económico de la costa norte.