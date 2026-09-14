Abinader anuncia para este martes posición oficial del Gobierno ante restricciones de Haití a productos dominicanos

El presidente Luis Abinader responde a periodistas sobre la prohibición de Haití de permitir el ingreso de mercancías procedentes de República Dominicana ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno dominicano fijará este martes su posición oficial frente a la nueva medida adoptada por las autoridades haitianas que restringe el ingreso a su territorio de una amplia variedad de productos procedentes de República Dominicana.

Abinader explicó que el Gobierno ya aborda la situación con los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó Haza, y de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre.

Dijo que ambos funcionarios analizan las implicaciones de la disposición anunciada por las autoridades haitianas.

"Estamos hablando con el ministro de Relaciones Exteriores y con el ministro de Defensa, y a partir de mañana nosotros tenemos la posición oficial del Gobierno", indicó el mandatario al ser consultado sobre la situación durante sus actividades de este lunes en Santiago.

Restricciones haitianas

El intercambio comercial entre República Dominicana y Haití volvió a estremecerse este lunes, luego de que autoridades haitianas impidieran el ingreso de diversas mercancías dominicanas a través del puente fronterizo que comunica a Dajabón con Juana Méndez.

Entre los productos afectados figuran harina de trigo, aceite comestible, detergente en polvo, envases de foam, agua potable, mantequilla, margarina, hierro para la construcción, pastas alimenticias, jugos en polvo, bebidas gaseosas, cerveza, snacks y utensilios domésticos de plástico.

La disposición establece, además, que la exportación de estos productos hacia Haití deberá efectuarse por vía aérea o mediante los puertos marítimos.

Impacto en el comercio

La aplicación de las restricciones genera preocupación entre comerciantes, transportistas y trabajadores vinculados al mercado binacional, debido a que el intercambio de mercancías constituye una fuente de ingresos para numerosas familias de ambos lados de la frontera.