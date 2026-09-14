Presidente Abinader entrega rehabilitada carretera Las Espinas- Jamao al Norte

El presidente Luis Abinader realiza el corte de cinta que deja formalmente abierta la carretera, acompañado de funcionarios e invitados durante el acto oficial ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader inauguró próximo al mediodía de este lunes la rehabilitación de la carretera Las Espinas-Jamao al Norte, en la provincia Espaillat.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), representó una inversión de 6.3 millones de dólares.

Según lo explicado, la vía incluye la rehabilitación de 5.8 kilómetros de carretera y la construcción de tres puentes.

Los trabajos incluyeron la colocación de nueva capa asfáltica, señalización, sistemas de drenaje, estabilización de taludes, muros de gaviones, cunetas, aceras y contenes, además de dos carriles de tres metros cada uno.

Los nuevos puentes fueron construidos con vigas T de hormigón armado postensado y cimentación mediante pilotes. También cuentan con aceras peatonales, guardarruedas, barandas e iluminación LED.

Las estructuras fueron diseñadas tomando en cuenta criterios de resiliencia y análisis hidrológicos y climáticos para garantizar su funcionamiento ante lluvias intensas y crecidas de ríos y arroyos.

Durante la inauguración, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, resaltó que la intervención permitirá mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Las Espinas, El Ramonal y otras comunidades conectadas por esta vía.

Estrella informó además que el MOPC tiene previsto comenzar en las próximas semanas la construcción de otro puente que conectará con la carretera de Los Bueyes, proyecto que forma parte de las intervenciones previstas para la zona.

Financiamiento

La obra contó con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, a través del programa Pro-Resiliencia, destinado a fortalecer la infraestructura dominicana frente a los efectos de fenómenos naturales.

Mariana Ruiz Alvarado, representante regional para el Caribe del Banco Europeo de Inversiones, explicó que la inversión busca garantizar que las comunidades puedan mantenerse comunicadas durante todo el año, incluso durante períodos de lluvias.

De su lado, el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, señaló que la obra mejora la movilidad y contribuye a la resiliencia económica de las comunidades.

Facilita salida de productos

La rehabilitación de la carretera beneficia directamente a productores agrícolas y ganaderos de Jamao al Norte, quienes utilizan esta vía para transportar productos hacia los mercados y centros de consumo.

En el acto también habló la gobernadora de Espaillat, Patricia Muñoz Salcedo, quien destacó que la vía representa mejores condiciones para productores, comerciantes, estudiantes, trabajadores y familias que diariamente utilizan la vía.

Mientras, el senador Carlos Gómez resaltó que la infraestructura también puede convertirse en un impulso para el desarrollo ecoturístico de la provincia.

Gómez sostuvo que Jamao al Norte posee recursos naturales que pueden convertirlo en uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y aventura de la región.

La infraestructura permitirá, además, mejorar el acceso de los residentes a centros educativos, establecimientos comerciales y servicios de salud, reduciendo las dificultades de movilidad que enfrentaban especialmente durante los períodos de lluvias.

El sacerdote Frank González bendijo la obra durante el acto encabezado por el presidente Abinader.