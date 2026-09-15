Luis Abinader advierte que todas las empresas deben cumplir la ley sin importar su nacionalidad

El presidente Luis Abinader durante una rueda de prensa ayer en Santiago, desde donde despacha por tres días. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader afirmó que todas las empresas que operan en República Dominicana deben cumplir las leyes nacionales, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios.

La declaración se produjo en medio de los reclamos de sectores comerciales que denuncian presunta competencia desleal de negocios de capital chino y han llamado a una huelga nacional.

El mandatario informó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mantiene más de 40 auditorías a empresas de capital chino para determinar su situación fiscal y el cumplimiento de las normas.

Tras LA Agenda Semanal, realizada desde un hotel en Santiago, Abinader también anunció que el Gobierno fijará posición ante las nuevas restricciones de Haití a productos dominicanos.

Mientras que durante el encuentro, que fue transmitido por diversas plataformas, Luis Abinader destacó el potencial de Punta Bergantín para relanzar el turismo de Puerto Plata y la costa norte. Explicó que el proyecto contempla cuatro hoteles de marcas norteamericanas e internacionales, cuya capacidad de mercadeo contribuirá a reposicionar el destino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/e7a44175-cd6e-4958-98b6-b6500c6d437d-a1634686.jpg De izquierda a derecha, Hostos Rizik, director de RD Vial; el viceministro de la Presidencia, Roger Pujols, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente Luis Abinader, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; Jhael Isa, director de Fitram y Alejandro Campos, director de Apordom. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

El mandatario sostuvo, además, que la iniciativa combina una política pública con una oportunidad de negocios para el Banco de Reservas.

De su lado, el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Leonardo Aguilera, informó que Punta Bergantín registra avances tanto en su oferta hotelera como inmobiliaria.

Señaló que el año pasado se dio el primer picazo para un hotel de 450 habitaciones, mientras que otro hotel, también de inversión extranjera, está previsto para comenzar a construirse en diciembre. Indicó que para marzo de 2027 se contempla el inicio de un establecimiento de 500 habitaciones.

En el componente inmobiliario, destacó un proyecto de 180 apartamentos promovido por el empresario santiaguero Pantaleón Salcedo, de los cuales 120 ya fueron vendidos. También se han vendido 263 solares y recientemente se concretaron ventas por más de 40 millones de dólares con empresarios de Santiago.

Transporte

Durante LA Agenda Semanal, en materia de transporte, el director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) , Jhael Isa , informó que los trenes del Monorriel de Santiago comenzarán a circular en octubre como parte de las pruebas del sistema. La meta es cerrar 2026 con el proyecto en proceso de puesta en servicio y comenzar una apertura gradual que incluirá visitas guiadas antes de la operación comercial plena.

El monorriel tendrá aproximadamente 13 kilómetros y 14 estaciones, conectará Cienfuegos con Pekín y estará integrado al Teleférico de Santiago.

Los trenes podrán alcanzar velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y operar con intervalos de hasta 90 segundos. Isa explicó que durante septiembre se prevé completar la estructura principal, que incluye miles de pilotes, fundaciones, columnas, capiteles y vigas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-14-at-112403-pm-066d76ec.jpeg El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Obras viales

El Gobierno también anunció un amplio programa de infraestructura vial para Santiago y la región Norte, con una inversión proyectada de 53,590 millones de pesos entre lo que resta de 2026 y 2028. Actualmente se ejecutan proyectos por más de 42,800 millones de pesos. Entre las principales obras figuran la ampliación de la Autopista Duarte, las circunvalaciones de Navarrete y San Francisco de Macorís, la reconstrucción y ampliación de la carretera Jarabacoa-La Vega y la Autovía del Ámbar.

Esta última es considerada una de las obras estratégicas para conectar el Cibao Central con Puerto Plata. Tendrá unos 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvo que permitirá integrar las economías de Santiago, Puerto Plata, Espaillat y La Vega y reducir considerablemente el tiempo de traslado entre Santiago y la provincia turística.

En cuanto a la Autopista del Ámbar, el proyecto tiene un monto adjudicado de 28,000 millones de pesos. Ya se han entregado 5,780 millones como anticipo y se proyectan otros 11,520 millones de pesos para 2027 y una cantidad similar para 2028. Las autoridades indicaron que el proyecto cuenta con contrato, campamento y vistas públicas concluidas, mientras avanzan los permisos, la liberación de terrenos y los estudios. El inicio físico está previsto para este año.

Sobre la Autopista Duarte, se informó que entre 2021 y 2026 se han ejecutado 20,748 millones de pesos, mientras que para completar las intervenciones se requieren otros 19,808.92 millones de pesos entre lo que resta de 2026 y 2027. El proyecto incluye elevados en los kilómetros 17, 22 y 28.

También se detallaron los recursos pendientes para las tres fases de la Circunvalación de Navarrete, mientras que la Circunvalación de San Francisco de Macorís acumula una inversión de 1,465.31 millones de pesos. En Jarabacoa-La Vega se han invertido más de 543 millones de pesos hasta 2025. A esto se suma un programa de iluminación de 150 kilómetros de carreteras, de los cuales 50 ya fueron inaugurados y 100 están en ejecución.

Materia tecnológica

En el área de tecnología, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, informó que el primer cable submarino de la nueva infraestructura de Google en República Dominicana quedará conectado antes de finalizar 2026. Refirió que otros enlaces entrarían en operación en octubre de 2027 y durante 2028. La inversión supera los 500 millones de dólares y busca aumentar la capacidad internacional de datos del país y fortalecer áreas como los centros de datos y la inteligencia artificial.

Abinader también resaltó el programa RD Inteligente, mediante el cual se pretende ampliar el acceso a formación en inteligencia artificial a personas con conexión a internet. El mandatario indicó que, pocas horas después de su lanzamiento, ya se habían registrado unas 30,000 solicitudes. Asimismo, destacó la entrega de 50,000 becas junto a Amazon Web Services para jóvenes y estudiantes.

En salud, el presidente afirmó que una de las principales necesidades de Santiago es la construcción de una nueva maternidad, con el propósito de descongestionar otros hospitales públicos.

También mencionó obras en Mao y La Vega, incluyendo un hospital traumatológico y una nueva maternidad, respectivamente. Sobre el turismo de salud, señaló que su desarrollo está principalmente en manos del sector privado y destacó las facilidades otorgadas durante su gestión para nuevas inversiones hospitalarias.

Respecto a las comunidades rurales, Abinader reconoció reclamos de habitantes de la zona de Monción por carreteras pendientes. Sin embargo, aseguró que el Gobierno ha ejecutado varias obras en esa localidad. Citó la construcción del acueducto de Monción a través de Inapa, la carretera El Rubio-Monción y trabajos en la vía que comunica Mao con el cruce de Monción.

También mencionó intervenciones en caminos y acueductos de Baitoa, Sabaneta y Sabana Iglesia.

Seguridad ciudadana

En seguridad ciudadana, el mandatario aseguró que la reforma de la Policía Nacional continuará y que el Gobierno no se conforma con la reducción de los homicidios y otros delitos.

Dijo que un solo homicidio o robo representa demasiado y que se seguirá trabajando en la capacitación de los agentes, la reforma policial y el aumento de la presencia de efectivos en las calles.

El presidente exhortó a los integrantes de la banda identificada por la Policía Nacional como responsable del tiroteo ocurrido en Boca Chica, que dejó dos muertos, a entregarse a las autoridades lo antes posible y advirtió que serán capturados.

Al responder preguntas de periodistas durante una rueda de prensa en Santiago, el mandatario informó que uno de los implicados en las puñaladas contra el joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, en el sector Serallés, ya fue capturado.

Refirió que el Gobierno mantiene como una de sus prioridades el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el trabajo coordinado de los organismos de seguridad para enfrentar los hechos delictivos y preservar la tranquilidad de la población.

Tema eléctrico

Luis Abinader también se refirió al aumento de la facturación energética. Explicó que durante el verano es normal que se incremente el consumo en los hogares debido a las altas temperaturas. Señaló que el Gobierno difundió un video a través de diversas plataformas para explicar las razones de este aumento y orientar a la población.

Para concluir su primer día una agenda de tres en Santiago, Abinader rechazó una iniciativa legislativa que propone impartir inglés, francés y creole de manera obligatoria en los centros educativos.

Señaló que la propuesta fue presentada por un diputado y no ha sido discutida ni aprobada por el Gobierno ni por el partido.

Manifestó que la administración está interesada en fortalecer la enseñanza del inglés, pero consideró innecesaria la inclusión obligatoria del creole.

El presidente Luis Abinader continúa este martes con su agenda de trabajo en la residencia presidencial de Santiago, ubicada en el sector La Trinitaria.

El gobernante tiene previsto desarrollar varias actividades privadas y reuniones de trabajo con representantes de distintas entidades estatales.