Presidente Abinader inicia agenda de trabajo en su segundo día en Santiago

Miembros del CUSEP y otros organismos de seguridad custodian la casa presidencial mientras funcionarios llegan al inmueble ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader inició este martes su agenda de trabajo en Santiago, donde tiene programadas reuniones con autoridades y representantes de distintos sectores de la provincia.

El jefe de Estado desarrolla sus actividades a puertas cerradas en la casa presidencial, ubicada en el sector La Trinitaria.

Reuniones con autoridades

El primer encuentro de la jornada de hoy está pautado con autoridades del sector Salud. En la reunión participan la vicepresidenta Raquel Peña, el senador de Santiago, Daniel Rivera, y el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, entre otras autoridades.

Posteriormente, el mandatario tiene previsto reunirse con integrantes del Gabinete Eléctrico para abordar asuntos relacionados con el sector energético.

Como parte de su agenda también recibirá a una comisión de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Amaprosan).

Encuentros con sectores productivos

Para horas de la tarde están previstas reuniones con los directivos de Amaprosan y con los alcaldes de los municipios de la provincia de Santiago.

Asimismo, Abinader tiene programado un encuentro con el Gabinete de Agua y Construcción, como parte de las reuniones que desarrolla durante su estadía en la provincia.

El presidente se encuentra en Santiago desde ayer lunes, donde desarrolla una agenda que incluye reuniones con autoridades, sectores productivos y representantes de instituciones vinculadas a proyectos y servicios de la provincia.