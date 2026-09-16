Salud y agua concentran prioridades de Abinader durante su segundo día de trabajo en Santiago

La vicepresidenta Raquel Peña, el presidente Luis Abinader y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader colocó los temas de agua y salud entre las principales prioridades de su agenda durante el segundo día de trabajo del Gobierno en Santiago, donde dio seguimiento a proyectos en ejecución y anunció nuevas obras para responder al crecimiento de la ciudad y la provincia.

Tras una reunión con autoridades del sector Salud, el mandatario informó que el Gobierno contempla una inversión de aproximadamente 1,700 millones de pesos en infraestructura hospitalaria a partir del próximo año.

Abinader explicó que entre las intervenciones se encuentran mejoras en varios centros de salud de Santiago, la ampliación del área de emergencia del hospital regional universitario José María Cabral y Báez, así como la construcción de nuevos establecimientos.

El presidente también mencionó la construcción de un hospital de segundo nivel en el distrito municipal de La Canela y un hospital general en Pedro García, además de trabajos de mejoramiento en centros hospitalarios de Cienfuegos y otras comunidades.

Otro de los proyectos planteados durante la jornada fue una unidad de cuidados para pacientes quemados en Santiago.

Julio César Landrón, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), informó que Abinader les comunicó que la unidad está aprobada y será ejecutada en Santiago, aunque todavía no se ha establecido una fecha para el inicio de los trabajos ni el lugar donde será construida.

Acueducto Cibao Central

En materia de agua, Abinader anunció, de nuevo, la ampliación del Acueducto Cibao Central, proyecto que tendría una inversión aproximada de 9,000 millones de pesos y que, según explicó, está previsto para comenzar el próximo año.

El mandatario señaló que la obra responde al crecimiento de Santiago, Moca, Licey al Medio y Tamboril, así como a la necesidad de fortalecer el suministro de agua potable en la zona.

La ampliación tendrá una duración estimada de 64 meses y busca aumentar la capacidad del sistema para atender la creciente demanda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/e3b17a3e-fb41-45b1-8e89-99458ac7f726-927ee734.jpg Casa en Santiago desde la que despacha Abinader. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, explicó posteriormente que el proyecto permitirá elevar la capacidad del acueducto Cibao Central de 5.5 a 8 metros cúbicos por segundo.

Cueto indicó que el sistema contempla una combinación de agua por gravedad y bombeo para garantizar un suministro más estable, incluso durante períodos de sequía.

También informó que están listos los estudios para otros proyectos de agua, entre ellos un acueducto para la parte norte de Santiago.

Abinader aborda el tema eléctrico

El mandatario también encabezó una reunión con el Gabinete Eléctrico, en la que fueron abordados asuntos relacionados con el servicio y las reclamaciones de los usuarios por el aumento de sus facturas.

Al concluir el encuentro, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que las oficinas comerciales de las empresas distribuidoras de electricidad ampliarán sus horarios de atención durante los próximos 30 días, a partir de este miércoles.

Santos explicó que la medida permitirá que los usuarios reciban orientación de personal especializado sobre los elementos que inciden en el proceso de facturación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/ee5ecfe0-a402-4da3-9032-d28a9c0a9169-af14239d.jpg Joel Santos, ministro de Energía y Minas. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El funcionario sostuvo que el Gobierno busca garantizar mayor transparencia y ofrecer información a los usuarios que han reportado aumentos significativos en sus facturas pese a que el precio del kilovatio no ha aumentado.

Aseguró que, cuando se determine que una reclamación es válida, las autoridades atenderán el caso y reconocerán el derecho correspondiente al usuario.

Crecimiento urbano

Mientras que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó el crecimiento de la huella urbana de Santiago y los retos que este genera para la infraestructura.

Paliza explicó que la ciudad pasó de aproximadamente 90 a 138 kilómetros cuadrados en menos de una década, una expansión de unos 50 kilómetros cuadrados.

El funcionario sostuvo que este crecimiento territorial, acompañado de nuevas construcciones, negocios y espacios de recreación, obliga a fortalecer la infraestructura y los servicios que demanda la ciudad.

La agenda del presidente también incluyó reuniones con representantes de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Amaprosan), alcaldes de los municipios de la provincia y los gabinetes de Agua y Construcción.

Con estas reuniones, el Gobierno da seguimiento a proyectos de infraestructura y servicios que, de acuerdo con las autoridades, buscan responder a las necesidades generadas por el crecimiento de Santiago.

El mandatario continuará su tercer día en Santiago con actividades en las localidades de Puñal, Licey al Medio y Mao.