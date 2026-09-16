Luis Abinader califica de "productivos y necesarios" los tres días de trabajo en Santiago

El presidente Luis Abinader recorre los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao junto a ejecutivos de la terminal ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader calificó este miércoles como "productivos y necesarios" los tres días de trabajo que desarrolló en Santiago y otras provincias de la región del Cibao, donde encabezó reuniones, supervisó obras y dio seguimiento a proyectos de distintas áreas.

El jefe de Estado explicó que la jornada permitió abordar no solo las necesidades de Santiago, sino también asuntos de las demás provincias de la región Norte, debido al peso demográfico y económico de la provincia.

"Han sido muy productivos y muy necesarios", afirmó el mandatario al ser preguntado sobre la jornada de trabajo.

Destacó que Santiago representa más del 10 por ciento de la población del país y alrededor del 15 por ciento del producto interno bruto.

Durante su agenda, Abinader anunció que el Gobierno prevé licitar este año la ampliación del acueducto Cibao Central, con una inversión estimada en unos 9,000 millones de pesos.

Explicó que la obra busca mejorar el abastecimiento de agua potable para Santiago y otras zonas de la región.

El presidente también informó que se ejecutará un programa de remozamiento de hospitales de la red pública por unos 1,700 millones de pesos, además de otros proyectos de infraestructura vial, entre ellos la ampliación a cuatro carriles de la carretera de Licey al Medio.

Sobre esta vía, Abinader sostuvo que, de acuerdo con los diseños realizados por el Ministerio de Obras Públicas, existe mayor disponibilidad de espacio para ejecutar la ampliación, a diferencia de otros proyectos donde las expropiaciones dificultaron su realización.

Amplían capacidad del Aeropuerto del Cibao

Como parte de su agenda, el presidente visitó los avances de la construcción de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Según explicó, el proyecto permitirá duplicar la capacidad de la terminal, que actualmente moviliza alrededor de 2.3 millones de pasajeros al año.

La obra, de carácter privado y destinada a la prestación de un servicio público, está prevista para concluir en mayo del próximo año.

Abinader resaltó que la ampliación tendrá impacto en el turismo, las actividades comerciales y las zonas francas de la región, debido también al incremento previsto en la capacidad de carga aérea.

El presidente vinculó este proyecto con el desarrollo de otras infraestructuras de la región Norte, entre ellas la autovía del Ámbar y también el puerto de Manzanillo.

Seguridad y nuevas obras

En materia de seguridad ciudadana, Abinader informó que está en proceso la construcción de un destacamento policial para Santiago.

Señaló que la obra se encuentra en etapa de diseño y que su licitación está prevista para luego.

El mandatario afirmó que Santiago mantiene una tasa de homicidios de un dígito, aunque enfatizó que el Gobierno mantiene vigilancia sobre los indicadores de seguridad.

Durante su permanencia en Santiago, Abinader también tomó juramento a los integrantes del voluntariado del Hospital Periférico Monte Adentro Dr. Antonio Trueba.

La organización altruista quedó integrada por Diogelis De León, directora del hospital; Eduardo Trueba, Luis Liriano, Diana Aristizábal y José Ramón Vega.

Asimismo, el presidente sostuvo reuniones con los voluntariados del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón y del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Seguimiento a proyectos en el Cibao

Abinader también se trasladó a Licey al Medio, donde, junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, supervisó los trabajos del sistema de alcantarillado sanitario de ese municipio. La primera etapa del proyecto está prevista para entrar en funcionamiento en enero de 2027.

Durante el recorrido, las autoridades supervisaron la planta de tratamiento de aguas residuales, que presenta un 90 % de ejecución, y conocieron los avances de la red sanitaria, de la cual ya se han instalado 45 kilómetros de tuberías, equivalentes al 85 % del proyecto, mientras restan 5.8 kilómetros.

La obra permitirá mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales en Licey al Medio, contribuyendo a fortalecer las condiciones sanitarias, proteger el medioambiente y elevar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

El proyecto contempla una solución integral de saneamiento para la comunidad y forma parte de las acciones del Gobierno orientadas a ampliar la infraestructura sanitaria en distintas zonas del Cibao.

Valverde

Mientras que la vicepresidenta Raquel Peña visitó la provincia Valverde para dar seguimiento a obras similares y al hospital traumatológico.

El presidente Luis Abinader tiene previsto regresar al Cibao el próximo viernes 18 de septiembre, esta vez a Puerto Plata, donde encabezará la inauguración de varias obras y dará seguimiento a otros proyectos en ejecución.