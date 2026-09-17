El Gobierno asegura que destina alrededor del 6 % del PIB a áreas vinculadas con la educación

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía,durante el acto de entrega de 10,000 becas nacionales. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Rafael Santos Badía aseguraron este jueves que la República Dominicana destina alrededor del 6 % del producto interno bruto (PIB) a la educación y a otras áreas vinculadas con la formación.

En el acto de entrega de 10,000 becas nacionales, Santos Badía explicó que este porcentaje resulta de sumar el 4 % asignado a la educación preuniversitaria, los fondos correspondientes al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el presupuesto destinado a Cultura y otras iniciativas como el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).

"No tenemos problema de financiamiento, tenemos una política que fortalece la búsqueda de los conocimientos científicos", sostuvo.

El titular del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) también planteó la necesidad de adecuar los métodos de enseñanza a las nuevas generaciones y advirtió sobre el desafío que representa mantener modelos educativos propios del siglo pasado frente a estudiantes que se desenvuelven en un entorno social y tecnológico diferente.

En ese sentido, señaló que los jóvenes tienen interés en aprender, pero consideró que los métodos tradicionales compiten actualmente con otros estímulos que captan su atención.

10,000 becas

Estas declaraciones se ofrecieron en el acto de entrega de 10,000 becas para cursar estudios superiores en diferentes instituciones del país, a través de los programas nacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) de este año.

La institución contempla la entrega de 5,000 Becas Nacionales y otras 5,000 Becas de Excelencia Sin Barreras 2026, destinadas a estudiantes que buscan iniciar o continuar una carrera universitaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/whatsapp-image-2026-09-17-at-12823-pm-3a6ab2fd.jpeg Estudiantes durante el acto encabezado por autoridades del Gobierno para la entrega de 10,000 becas nacionales. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

El programa Becas de Excelencia Sin Barreras está dirigido a jóvenes que culminaron el bachillerato durante el año escolar 2025-2026 y contempla la cobertura del 100 % de la matrícula universitaria.

El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros Rafael Santos Badía y Luis Miguel De Camps, de Educación, quienes destacaron la importancia de la Educación Superior para el desarrollo nacional.