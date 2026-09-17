Presidente Abinader visitará este viernes Punta Bergantín

Luis Abinader, presidente de la República. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader visitará este viernes el proyecto turístico Punta Bergantín, en Villa Montellano, Puerto Plata, como parte de una agenda que también incluye inauguraciones de obras educativas, viales y de manejo de residuos en distintos puntos de la provincia.

La visita a Punta Bergantín está programada para las 11:00 de la mañana. Es un proyecto que se desarrolla sobre aproximadamente 10 millones de metros cuadrados y que es impulsado por el Gobierno dominicano, Banreservas y el Ministerio de Turismo mediante un fideicomiso.

Punta Bergantín busca desarrollar un nuevo polo turístico en la costa norte. Está ubicada a unos 15 minutos de Puerto Plata, 12 minutos de Sosúa y ocho minutos del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón.

El proyecto contempla la construcción de hasta seis hoteles de cinco estrellas, con una oferta de unas 4,500 habitaciones, además de 1,500 unidades vacacionales, 2,500 unidades de uso mixto y un Pueblo Marino.

Entre sus componentes también figuran un campo de golf de campeonato de 27 hoyos, un parque temático con espacios inspirados en la identidad, el folclore, la cultura y la biodiversidad dominicana, así como desarrollos residenciales y otras áreas de entretenimiento y servicios.

Agenda presidencial

Tras su visita a Punta Bergantín, Abinader se trasladará a Sosúa, donde a las 11:45 de la mañana inaugurará el Centro Educativo Profesor Miguel Ángel Rivera, ubicado en la calle 18 esquina avenida Padre Santiago Hirujo.

Durante esta actividad también serán mencionadas la construcción de dos aulas iniciales en la Base Aérea y el remozamiento de la Escuela Básica Juan Lockward.

A las 12:30 del mediodía, el mandatario presidirá el corte de cinta para dejar inaugurado el Liceo Gregorio Luperón.

Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, encabezará la inauguración del puente sobre el río Camú. En esta actividad también será mencionada la inauguración del Plan de Asfaltado de los sectores Bayardo y Barrio Nuevo, en la zona oeste, según informó la Presidencia.

La agenda continuará a las 3:15 de la tarde, cuando Abinader dejará en funcionamiento la Estancia Infantil Anbar, en el sector El Avispero, en San Felipe de Puerto Plata.

A las 4:00 de la tarde, el presidente inaugurará la Escuela Oliva Capellá, en el sector Los Olivos. En el acto también serán mencionadas tres aulas iniciales en el Centro Educativo Arzeno Brugal, tres en la Escuela Alejandro Pina y dos en la Escuela Silvano Reynoso, en La Isabela.

El recorrido presidencial concluirá a las 5:00 de la tarde, con la inauguración de la Planta de Valorización y Relleno Sanitario Jaime Manuel Camps Power Recycling, S. R. L., ubicada en el paraje Maggiolo, en la carretera Puerto Plata-Cofresí.