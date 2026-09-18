Abinader encabeza jornada de inauguraciones y anuncios de obras en Puerto Plata

El presidente Luis Abinader inaugura la estancia infantil Ámbar, ubicada en El Avispero, en San Felipe de Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader encabezó el viernes una jornada de trabajo en Puerto Plata, en la que entregó obras educativas, restableció la conexión vial con Santiago al inaugurar el puente sobre el río Camú y anunció nuevos proyectos de infraestructura para la zona.

La agenda comenzó en el municipio de Sosúa, donde inauguró el centro educativo Profesor Miguel Ángel Rivera Silverio, en el sector Los Castillos, y entregó dos aulas del nivel inicial en la Base Aérea, además de los trabajos de remozamiento de la escuela básica Juan Lockward. Posteriormente, inauguró el liceo Gregorio Luperón.

Durante la jornada educativa también fue entregada la escuela Oliva Capellá, en el sector Los Olivos, y se incorporaron aulas del nivel inicial en los centros educativos Arzeno Brugal, Alejandro Pina y Silvano Reynoso, como parte de las obras que permitieron sumar más de 50 aulas al sistema educativo de la provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/9e4f00ee-a702-4d58-a4cc-d80fbc2233ef-50d255c8.jpg Inauguración del Centro Educativo Gregorio Luperón. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El viceministro de Descentralización y Desarrollo del Ministerio de Educación, Juan Estévez, destacó que las inversiones en los centros educativos representan oportunidades para los estudiantes y sus comunidades.

El funcionario llamó a las familias y a la población a participar activamente en la formación de los alumnos y en el cuidado de las instalaciones.

En su agenda, Abinader puso en funcionamiento la estancia infantil Ámbar, ubicada en el sector El Avispero, en San Felipe de Puerto Plata.

Restablecen conexión entre Santiago y Puerto Plata

Durante la jornada, el jefe de Estado inauguró el nuevo puente sobre el río Camú, construido en cinco meses luego del colapso de la estructura anterior el pasado 12 de abril a causa de la crecida de ese afluente.

La nueva obra restablece la circulación por la carretera Turística Gregorio Luperón y la conexión vial entre Santiago y Puerto Plata, una vía utilizada por residentes, comerciantes, productores, trabajadores y turistas.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, resaltó la coordinación entre la empresa constructora, el personal del MOPC y las comunidades de la zona para realizar la obra en tiempo récord.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-18-at-75233-pm-1-7702ea7a.jpeg Puente sobre el río Camú. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El nuevo puente tiene 112.30 metros de longitud y 11.20 metros de ancho, con dos carriles y aceras laterales. Como parte de la intervención también fueron canalizados y mejorados 600 metros del cauce del río Camú.

Avanza Autopista del Ámbar

Durante el acto, Estrella informó además que avanzan los preparativos para la construcción de la carretera del Ámbar, que conectará Santiago con Puerto Plata en menos de 30 minutos.

Explicó que actualmente se realizan levantamientos de las propiedades que serían afectadas por las expropiaciones, además de estudios de suelo y diseños del proyecto.

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, agregó que a los contratistas ya les fueron entregados los fondos de avance.

Recorrido por Punta Bergantín

El mandatario también recorrió el proyecto turístico, inmobiliario y urbano Punta Bergantín, donde recibió explicaciones sobre los avances de la iniciativa.

El proyecto se desarrolla en un área de 9.6 millones de metros cuadrados, próxima a Playa Dorada, y contempla hoteles de marcas internacionales, zonas residenciales, campos de golf, un distrito de innovación, áreas comerciales y estudios cinematográficos.

Nuevo sistema para el manejo de residuos

Otra de las actividades de la agenda fue la inauguración de la Planta de Valorización y Relleno Sanitario Jaime Manuel Camps Power Recycling, construida en el área del antiguo vertedero de Maggiolo, con una inversión aproximada de 1,600 millones de pesos.

El inversionista principal de JMC Power Recycling, José Antonio Acebal, explicó que la instalación procura sustituir el modelo de disposición de residuos a cielo abierto que durante más de cuatro décadas generó incendios y humaredas en la provincia.

Dijo que la primera etapa cuenta con una celda de 27,337 metros cuadrados y capacidad para 1.46 millones de metros cúbicos, aproximadamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/c7b8a4db-dffc-40c7-925b-507977272143-34d8dcd8.jpg Planta de Valorización y Relleno sanitario Jaime Manuel Camps Power Recycling. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Detalló que la planta está diseñada para recibir entre 600 y 800 toneladas de residuos diariamente e incorpora sistemas para el tratamiento de lixiviados, control del biogás y monitoreo ambiental.

Indicó que el proyecto también incluye una planta de valorización destinada a recuperar materiales reciclables y reducir el volumen de residuos que llegan al relleno sanitario.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que la nueva infraestructura representa un cambio en el manejo de los residuos de Puerto Plata.

Recordó los problemas provocados durante años por los incendios del vertedero de Maggiolo.

Anuncian inicio del nuevo teleférico

Como parte de los anuncios de la jornada, Paliza informó que el próximo 30 de septiembre comenzarán los trabajos de construcción del nuevo sistema de teleférico de Puerto Plata, proyecto que fue adjudicado mediante licitación a la empresa Doppelmayr.

Se espera que el presidente Luis Abibader regrese a Puerto Plata para la referida fecha a dejar iniciados los trabajos de la nueva infraestructura, que sustituirá el sistema que durante décadas funcionó como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia y que permanece fuera de servicio desde hace más de dos años.