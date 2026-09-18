Gobierno inaugura nuevo puente sobre el río Camú y restablece conexión entre Santiago y Puerto Plata

Personas caminan por el recién inaugurado puente sobre el río Camú en Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader inauguró este viernes el nuevo puente sobre el río Camú, una obra que restablece el tránsito por la carretera Turística Gregorio Luperón, vía que conecta las provincias de Santiago y Puerto Plata.

El puente sustituye la estructura que colapsó el pasado 12 de abril tras las intensas lluvias registradas en la zona, lo que interrumpió la circulación por este corredor vial y afectó el desplazamiento de residentes, trabajadores, productores, comerciantes y visitantes.

"Cinco meses después, la conexión vuelve a estar disponible con una infraestructura completamente nueva", resaltó el Gobierno en un documento de prensa.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, recordó que el 12 de abril el presidente Luis Abinader llegó a Puerto Plata e instruyó que se actuara de inmediato luego del colapso del puente sobre el río Camú, tras las intensas lluvias que dejaron incomunicadas varias localidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/8d0c5c63-2576-43fb-9f5e-b99b2f1b8d3e-fe173514.jpg El presidente Luis Abinader (al centro) durante la inauguración del puente. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-171653-12b4baeb.jpeg El nuevo puente sobre el río Camú en Puerto Plata fue construido por el Ministerio de Obras Públicas. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

"Aquí ya el 18 de abril había equipos trabajando, había retroexcavadoras, piloteadora, y camiones, hoy se cumplen cinco meses, que empezaron a llegar los equipos y que se empezó a construir, esto merece un aplauso para todos los que trabajaron en esta obra, empresa constructora, personal de Obras Públicas, la comunidad que colaboró y ayudó, también al presidente Abinader que tiene la voluntad de que las cosas se hagan como hay que hacerlas", destacó.

Otras obras en Puerto Plata El ministro de Obras Públicas informó, además, que desarrollan otros proyectos de infraestructura vial en la provincia de Puerto Plata. Entre las obras mencionó los puentes de La China, Imbert sobre el río Bajabonico, Montellano, Los Ciruelos y Sosúa, así como la adjudicación de otros ocho puentes en la provincia.

Reacciones de residentes

Durante la actividad, residentes de la comunidad de Camú expresaron su valoración sobre la reconstrucción del puente y el restablecimiento del tránsito.

Mariano Mármoles señaló que el colapso de la estructura anterior había limitado el transporte en la comunidad y agradeció la construcción del nuevo puente.

Andrés Vargas dijo que residentes de la zona esperaban que los trabajos tomaran más tiempo y manifestó su sorpresa por la rapidez con que se ejecutó la obra.

Según la información compartida a los medios, Gilberto José Jiménez también destacó la construcción del puente y las intervenciones realizadas en los caminos de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/07de9103-dd2d-4f1d-bc17-9b2449ae0e36-eb55ef12.jpg El nuevo puente sobre el río Camú se construyó en cinco meses. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Características de la nueva estructura

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por Obras Públicas, el nuevo puente tiene una longitud de 112.30 metros y un ancho total de 11.20 metros. Cuenta con dos carriles de circulación y dos aceras laterales.

La estructura está compuesta por 18 vigas prefabricadas de hormigón postensado, algunas de hasta 45 metros de longitud, y 48 pilotes de hormigón armado con profundidades de hasta 24 metros.

Como parte del proyecto, el MOPC también canalizó y mejoró unos 600 metros del cauce del río Camú, con trabajos dirigidos a ampliar el ancho efectivo del cauce y mejorar las condiciones para la circulación del agua.

El puente comunica directamente a comunidades como Los Ciruelos, Montellano, Camú, Gran Parada y Yásica, además de facilitar nuevamente el desplazamiento entre Santiago y Puerto Plata.

La obra fue bendecida por monseñor Julio César Corniel, obispo de la diócesis de Puerto Plata.

En el acto también estuvieron presentes José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Claritza Rochette, gobernadora de Puerto Plata; Ginette Bournigal, senadora de la provincia; Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; Igor Rodríguez, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y legisladores de Puerto Plata y Santiago, entre otros funcionarios y autoridades.