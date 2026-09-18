Paliza anuncia construcción del nuevo teleférico de Puerto Plata comenzará el 30 de septiembre

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante sus declaraciones. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que el próximo 30 de septiembre comenzarán los trabajos de construcción del nuevo sistema de teleférico de Puerto Plata.

Paliza informó que el proyecto ya fue adjudicado mediante licitación a Doppelmayr, una de las principales empresas del mundo en la construcción de ese tipo de medio de transporte.

"Que el próximo día 30, en apenas dos semanas, se iniciarán los trabajos de construcción del teleférico de Puerto Plata, debidamente licitado", externó Paliza durante la inauguración de una planta de valorización de residuos en esa provincia.

Objetivo del proyecto

Con la construcción del nuevo sistema, el Gobierno busca sustituir la infraestructura que durante décadas fue uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Plata y un medio de acceso a la montaña Isabel de Torres.

El Teleférico de Puerto Plata permanece fuera de servicio desde hace más de dos años. Sus operaciones fueron detenidas luego de que la empresa encargada de brindar asesoría técnica a la operación no pudiera certificar que el sistema existente reunía las condiciones necesarias para continuar funcionando de manera segura.

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